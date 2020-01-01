Connected 2020 系列是泰格豪雅最新的智能手表

奢侈腕表制造商泰格豪雅近年来不断试水豪华智能手表领域，2018 年甚至推出了一款表身镶嵌了 500 多课钻石的 Connected Full Diamond，其售价也高达 19.7 万美元，将智能手表的身价推向高点。泰格豪雅在最近又对旗下的 Connected 智能手表系列进行更新，推出了 Connected 2020 系列，其采用了传统 45mm 腕表设计，提供三种不锈钢表壳配色和钛金属表壳选择。TAG Heuer Connected 2020 系列搭载 1.39 英寸触控 OLED 屏幕，芯片使用了来自高通的骁龙 Wear 3100，并采用 Google WearOS 系统，支持心率监测、运动监测、通知提醒、毫米级秒表应用等功能；430 毫安电池可正常使用 20 小时，或 6 小时的运动监测/音乐播放等，1.5 小时即可充满手表。TAG Heuer Connected 2020 系列已经在部分国家和地区开售，起售价格为 1800 美元，约合 12600 元。