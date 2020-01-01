Connected 2020 系列是泰格豪雅最新的智能手表

MarcusKei 发表于: 03-13 14:35:24
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起售价约合人民币 12600 元。
奢侈腕表制造商泰格豪雅近年来不断试水豪华智能手表领域，2018 年甚至推出了一款表身镶嵌了 500 多课钻石的 Connected Full Diamond，其售价也高达 19.7 万美元，将智能手表的身价推向高点。
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泰格豪雅在最近又对旗下的 Connected 智能手表系列进行更新，推出了 Connected 2020 系列，其采用了传统 45mm 腕表设计，提供三种不锈钢表壳配色和钛金属表壳选择。
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TAG Heuer Connected 2020 系列搭载 1.39 英寸触控 OLED 屏幕，芯片使用了来自高通的骁龙 Wear 3100，并采用 Google WearOS 系统，支持心率监测、运动监测、通知提醒、毫米级秒表应用等功能；430 毫安电池可正常使用 20 小时，或 6 小时的运动监测/音乐播放等，1.5 小时即可充满手表。

TAG Heuer Connected 2020 系列已经在部分国家和地区开售，起售价格为 1800 美元，约合 12600 元。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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甘之如饴哦
沙发

可能你会觉得奢华和科技不冲突，但是在腕表这个领域，不可行，详情参照apple watch &Hermes

3小时前
来自 iPhone XS
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甘之如饴哦
板凳

泰格豪雅品牌力不太够，懂表的人不会选它，不懂表的人也不会选它，选它的😂介于两者之间吧

3小时前
来自 iPhone XS
甘之如饴哦
地板

只能说，泰格豪雅冲击的方向错了，甚至有点文不对题，纵观顶级品牌，都是将产品特性发挥到极致，例如江诗丹顿百达翡丽，就是把手工，限量，奢侈，精密以及传承这几个特性发挥到极致，才能打造出一个品牌，专心一意干好一件事，开拓市场没错，但是腕表这个东西，精髓是什么，泰格豪雅本就高不成低不就，这整的三不像，一副好牌马上打稀烂

3小时前
来自 iPhone XS
诗意栖居
4 楼
引用 @甘之如饴哦 的回复

可能你会觉得奢华和科技不冲突，但是在腕表这个领域，不可行，详情参照apple watch &Hermes

有道理。

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
甘之如饴哦
5 楼

一个品牌，更是一种价值体现，何为品牌，品牌就是根深蒂固的一个标签，是人们心中的一种主观印象，市场的一种客观对位

3小时前
来自 iPhone XS
甘之如饴哦
6 楼

路易威登和古驰都决心冲进腕表圈，可他们都失败了，怎么都祛不掉一身装饰表的味，显然他们也没有能力，亦或是他们压根就是想扩大产品线分割腕表圈低端市场，可反观卡地亚和宝格丽，万宝龙，这类做珠宝首饰起家的，有一定基础，和同性质研发能力的才有资本进腕表圈这个高门槛

3小时前
来自 iPhone XS
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甘之如饴哦
7 楼

传统腕表向来就是认品牌历史的，百达翡丽江诗丹顿百年品牌，一个系列的顶级款式，甚至入门款就技压群雄，劳力士这个品牌都经历过两个世界大战，你拿什么比，另辟蹊径也得找对路

3小时前
来自 iPhone XS
甘之如饴哦
8 楼
引用 @诗意栖居 的回复

有道理。

这可能放在别的领域行，但是腕表圈，你这样玩玩，试试消费者买不买单还行

3小时前
来自 iPhone XS
甘之如饴哦
9 楼

当然我是在谈品牌，不意味这款表不好，这个品牌还是有一定附加值的

3小时前
来自 iPhone XS
甘之如饴哦
10 楼

这种感觉就像是你去吃西餐喝二锅头，上身穿棉衣下身穿裤头😂😂😂

3小时前
来自 iPhone XS
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