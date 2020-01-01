微软 Build 2020 线下开发者大会取消 改为线上会议

受疫情影响，原定于 5 月 19 日至 5 月 21 日在西雅图举行的年度 Build 开发者大会被微软取消，改为「在线虚拟会议」。微软在声明中表示：「我们社区的安全是重中之重。根据针对华盛顿州的健康安全建议，我们将为开发人员提供年度数字化 Microsoft Build 活动，以代替现场活动。我们期望以这种新的虚拟会议模式将我们的开发人员生态系统整合在一起，并学习、连接和编码。请继续关注更多细节。」Build 是由微软举行的一年一度的开发者大会，面向使用 Windows，Windows Phone，Microsoft Azure 和其他微软技术的软件开发人员和 web 开发人员。去年的 Build 2019 大会上，微软宣布了一系列「以人」为中心化的开发者工具和服务，包括 WSL2、Windows Terminal、Visual Studio 系列等。而今年的 Build 2020 活动主题也已经在此前宣布，将包括开发人员工具和语言创新；云开发和容器；人工智能和机器学习 DevOps 自动化；跨平台应用程序；物联网；构建 Microsoft 365 扩展；低代码(Low-Code)工具，全包门票价格为 2395 美元（约合人民币 17000元）。不到两个月的时间里，科技行业内已经有多场活动受疫情原因被迫取消或该为线上会议，包括 E3 2020 游戏展、SXSW 2020、Google I/O 2020 大会、Facebook 年度开发者大会、MWC 2020 展会、CP+ 摄影展会等。