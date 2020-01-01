苹果因反竞争行为被法国罚款 已是今年第二次

乔纳森森森 发表于: 03-13 12:31:58
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2月法国曾宣布对苹果进行2700万美元的罚款。
路透社的最新报道称，苹果公司将因反竞争行为而面临法国监管机构的罚款。 据报道，罚款将在周一宣布，届时我们将进一步了解到处罚的细节。
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今天的报道进一步解释道，罚款是针对苹果的“分销和销售网络中的反竞争行为”。确切的含义目前尚不清楚，但可能与 App Store 有关。很快，苹果否认存在任何不当行为。

苹果在 10 月份向美国证券交易委员会提交的文件中承认了这一调查，称其最终裁决可能包括罚款。这是法国监管机构在 2020 年对苹果征收的第二笔罚款了。在 2 月，法国宣布对苹果进行 2700 万美元的罚款，理由是苹果以防止意外关机，在电池管理功能上降低了旧款 iPhone 的性能。

路透社称，苹果最新罚款的细节将于当地时间下周一宣布，届时我们将了解更多有关罚款金额和罚款理由的信息。
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薛之谦1
沙发

害 反竞争

5小时前
来自 iPhone XR
190770077
板凳
我说什么来着，黑社会收保护费，宰你是定了，但是你不反抗就认宰以后就一而再再而三，吃定你了
5小时前
来自 威锋网页版
甘之如饴哦
地板

这个论点可以哈哈，但是偷换概念得想想，apple这样做也行😂

5小时前
来自 iPhone XS