苹果因反竞争行为被法国罚款 已是今年第二次

路透社的最新报道称，苹果公司将因反竞争行为而面临法国监管机构的罚款。 据报道，罚款将在周一宣布，届时我们将进一步了解到处罚的细节。今天的报道进一步解释道，罚款是针对苹果的“分销和销售网络中的反竞争行为”。确切的含义目前尚不清楚，但可能与 App Store 有关。很快，苹果否认存在任何不当行为。苹果在 10 月份向美国证券交易委员会提交的文件中承认了这一调查，称其最终裁决可能包括罚款。这是法国监管机构在 2020 年对苹果征收的第二笔罚款了。在 2 月，法国宣布对苹果进行 2700 万美元的罚款，理由是苹果以防止意外关机，在电池管理功能上降低了旧款 iPhone 的性能。路透社称，苹果最新罚款的细节将于当地时间下周一宣布，届时我们将了解更多有关罚款金额和罚款理由的信息。