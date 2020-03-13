iPhone 12可能采用全新3D深度后置摄像头

自 2017 年以来，我们一直在听到有关 iPhone 新型 3D 摄像头系统的报道，去年分析师的一份报告称该技术将于今年推出。今天的一份新报道似乎证实了这一点，并指出至少在今年的 iPhone 12 系列机型中，后置摄像头的深度感应功能是在“设计中”的。





原理上与用于 Face ID 的原深感传感器类似，这一系统将允许后置摄像头进行深度感应，带来更好的增强现实性能，而且也可以使相机具有令人兴奋的新功能–例如在拍摄照片后更改焦点。

外媒 Fast Company 进一步指出：

据知情人士透露，今年至少会有一部 iPhone 配备 3D 深度后置摄像头。

摄像头（实际上是激光，传感器和软件系统）发出光来测量手机与手机前方各种物体和表面之间的距离。这些详细的深度信息将带来新的照片和视频效果，以及更好的增强现实体验。据悉，iPhone 工程师从事后置 3D 摄像头的工作至少已有两年了。

当前的 iPhone 使用来自两个不同摄像头的视差效果来创建视图 3D 模型，这就是目前人像模式虚化的主要原理。ToF 系统将创建更加准确和详细的 3D 模型，并将使得 AR 效果更具说服力。





编辑于 2020-03-13 16:01:07