iPhone 12可能采用全新3D深度后置摄像头

乔纳森森森 发表于: 03-13 12:14:54
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iPhone工程师从事后置3D摄像头的工作至少已有两年。

自 2017 年以来，我们一直在听到有关 iPhone 新型 3D 摄像头系统的报道，去年分析师的一份报告称该技术将于今年推出。今天的一份新报道似乎证实了这一点，并指出至少在今年的 iPhone 12 系列机型中，后置摄像头的深度感应功能是在“设计中”的。

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原理上与用于 Face ID 的原深感传感器类似，这一系统将允许后置摄像头进行深度感应，带来更好的增强现实性能，而且也可以使相机具有令人兴奋的新功能–例如在拍摄照片后更改焦点。

外媒 Fast Company 进一步指出：

据知情人士透露，今年至少会有一部 iPhone 配备 3D 深度后置摄像头。

摄像头（实际上是激光，传感器和软件系统）发出光来测量手机与手机前方各种物体和表面之间的距离。这些详细的深度信息将带来新的照片和视频效果，以及更好的增强现实体验。据悉，iPhone 工程师从事后置 3D 摄像头的工作至少已有两年了。

当前的 iPhone 使用来自两个不同摄像头的视差效果来创建视图 3D 模型，这就是目前人像模式虚化的主要原理。ToF 系统将创建更加准确和详细的 3D 模型，并将使得 AR 效果更具说服力。



编辑于 2020-03-13 16:01:07

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SlowWorld
沙发
配图好评
5小时前
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薛之谦1
板凳

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5小时前
来自 iPhone XR
isycool
地板
只想要A13的iPad mini看小黄片
5小时前
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甘之如饴哦
4 楼

就是利用A系列Bionic强化算法和深度学习，运用到AR场景识别，给这颗摄像头辅以生命

5小时前
来自 iPhone XS
甘之如饴哦
5 楼

face id简单的说就是利用点光源发射若干红外激光在3d的人脸上，就是红外3d结构光，然后Bionic算出人脸结构，建模，应该够简单了吧这个解释

5小时前
来自 iPhone XS
frand
6 楼
从iphoneX之后就开始有人预测这个功能了。。。
4小时前
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jerrtime
7 楼
对我来说然并卵
2小时前
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羊腰子战士
8 楼

摄像头测距离？

2小时前
来自 iPhone X
crazykook
9 楼
tof镜头并没有那么神奇，目前市面上的tof镜头都效果一般，所以即便有新的3D镜头方案，也不会是tof
43分钟前
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