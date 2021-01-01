苹果今年底或发布首款ARM架构的Mac电脑
乔纳森森森 发表于: 03-13 09:53:26
来自 威锋网页版
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采用ARM还是有不少好处的，不知道今年会不会有。
外媒 9to5Mac 消息，苹果除了为新 MacBook 用户提供剪刀式开关键盘消息外，苹果分析师郭明錤先生还透露了一些其它信息。
该报告表明，苹果将在今年年底之前发布其首款 ARM 架构的 Mac 电脑，其出货时间为 2020 年第四季度至 2021 年第一季度。可能是某款 MacBook，但目前没有提供更多具体的技术规格。
不少人认为，苹果将开始使用笔记本电脑从 Intel 过渡到 ARM。笔记本电脑的性能几乎与最新的 iPad Pro 一致，而苹果在制造强大的 ARM 芯片以与竞争对手的笔记本电脑相比时也能表现出卓越的性能。苹果推出新的 iPad Pro 时，声称它比 93％的 PC 笔记本电脑要快。
据悉，苹果最终将希望用自己设计的 ARM 体系结构芯片替换其Mac中的所有处理器。但是，它无法在一夜之间过渡整个生态系统。从入门级笔记本电脑开始似乎最合乎逻辑。基于 ARM 的 MacBook 可以提供更高的性能，更长的电池续航和更好的散热（静音风扇），从而超过 MacBook Air 和 MacBook Pro 的当前产品线。
由于 ARM 的过渡需要让开发人员改变他们的 Mac 应用以迎合 ARM 的体系结构重新编译，因此许多人期望苹果在发布首款 ARM Mac 硬件之前宣布这一转变。本来 WWDC 是合适的场合，但目前看起来一切都需要延期了。
该报告表明，苹果将在今年年底之前发布其首款 ARM 架构的 Mac 电脑，其出货时间为 2020 年第四季度至 2021 年第一季度。可能是某款 MacBook，但目前没有提供更多具体的技术规格。
不少人认为，苹果将开始使用笔记本电脑从 Intel 过渡到 ARM。笔记本电脑的性能几乎与最新的 iPad Pro 一致，而苹果在制造强大的 ARM 芯片以与竞争对手的笔记本电脑相比时也能表现出卓越的性能。苹果推出新的 iPad Pro 时，声称它比 93％的 PC 笔记本电脑要快。
据悉，苹果最终将希望用自己设计的 ARM 体系结构芯片替换其Mac中的所有处理器。但是，它无法在一夜之间过渡整个生态系统。从入门级笔记本电脑开始似乎最合乎逻辑。基于 ARM 的 MacBook 可以提供更高的性能，更长的电池续航和更好的散热（静音风扇），从而超过 MacBook Air 和 MacBook Pro 的当前产品线。
由于 ARM 的过渡需要让开发人员改变他们的 Mac 应用以迎合 ARM 的体系结构重新编译，因此许多人期望苹果在发布首款 ARM Mac 硬件之前宣布这一转变。本来 WWDC 是合适的场合，但目前看起来一切都需要延期了。
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