苹果今年底或发布首款ARM架构的Mac电脑

外媒 9to5Mac 消息，苹果除了为新 MacBook 用户提供剪刀式开关键盘消息外，苹果分析师郭明錤先生还透露了一些其它信息。该报告表明，苹果将在今年年底之前发布其首款 ARM 架构的 Mac 电脑，其出货时间为 2020 年第四季度至 2021 年第一季度。可能是某款 MacBook，但目前没有提供更多具体的技术规格。不少人认为，苹果将开始使用笔记本电脑从 Intel 过渡到 ARM。笔记本电脑的性能几乎与最新的 iPad Pro 一致，而苹果在制造强大的 ARM 芯片以与竞争对手的笔记本电脑相比时也能表现出卓越的性能。苹果推出新的 iPad Pro 时，声称它比 93％的 PC 笔记本电脑要快。据悉，苹果最终将希望用自己设计的 ARM 体系结构芯片替换其Mac中的所有处理器。但是，它无法在一夜之间过渡整个生态系统。从入门级笔记本电脑开始似乎最合乎逻辑。基于 ARM 的 MacBook 可以提供更高的性能，更长的电池续航和更好的散热（静音风扇），从而超过 MacBook Air 和 MacBook Pro 的当前产品线。由于 ARM 的过渡需要让开发人员改变他们的 Mac 应用以迎合 ARM 的体系结构重新编译，因此许多人期望苹果在发布首款 ARM Mac 硬件之前宣布这一转变。本来 WWDC 是合适的场合，但目前看起来一切都需要延期了。