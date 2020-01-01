早高FENG：美股一周两次熔断/《花木兰》电影撤档

▎美股一周内两次熔断

▎《花木兰》电影全球撤档

▎《实况足球 2020》将更新欧洲杯补丁

▎诺基亚 5.3 又有谍照曝光

美股时间周四美国股市再次暴跌，美国总统特朗普和美联储未能消除人们对新冠病毒可能导致经济放缓的担忧，导致美国股市出现历史性波动。这是自 1987 年“黑色星期一”美国股市崩盘以来的最大跌幅，当时该指数暴跌逾 22%。科技股是市场抛售中受打击最严重的股票之一，投资者对其对需求和供应链的影响感到不安。受疫情影响，由“神仙姐姐”刘亦菲主演的迪士尼真人电影《花木兰》宣布全球撤档，这距离原定上映日期还有两周。该片导演表示：考虑到如今不断变化的疫情局势，《花木兰》不得不在全球范围内推迟上映。并希望花木兰的战斗精神可以鼓舞那些为了我们的健康与病毒奋战的人们。《实况足球 2020》（也就是 PES 2020)宣布将在 4 月为玩家们推出“欧洲杯 2020”的在线更新，这次的更新将作为免费补丁为玩家们提供，本次更新之后，玩家可以选用全部55支授权参赛国家队征战，争夺欧洲足球最高的荣誉。欧洲杯内容将于 4 月 30 日登陆 PC、PS4和 XboxOne 平台的《实况足球 2020》。从目前的情况来看，疫情可能会导致今年的欧洲杯推迟，我们也只能暂时在游戏世界里寻找足球带给我们的快乐了。此前我们曾报道过诺基亚新机诺基亚 5.3 的存在，该新机预计将在 3 月 19 日的诺基亚活动中发布。现在又有新的谍照曝光，显示诺基亚 5.3 带有 3D 弧形背板，1个圆形摄像头模块，物理指纹传感器。我们还在右侧看到音量和电源按钮，在底部看到一个双扬声器格栅和 USB 端口。据悉，诺基亚 5.3 的后面板可能采用毛玻璃或复合塑料材料。