传苹果6月更新MBA和MBP：采用剪刀式键盘

乔纳森森森 发表于: 03-12 21:40:27
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剪刀式键盘全面回归，蝶式键盘要Bye Bye了吗？
据说苹果正在加速扩展其 MacBook 电脑的产品线，继 16 英寸 MacBook Pro 受到热烈欢迎之后，著名的苹果分析师郭明錤先生预测，苹果将在第二季度推出新的 MacBook Air 和新的 MacBook Pro 机型。
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值得一提的是，这意味着蝶式键盘将在 6 月之前在所有苹果产品上消失。郭先生此前曾表示，13 英寸的 MacBook Pro 将在今年上半年采用新的剪刀式开关键盘设计，而 Air 型号将在几个月后推出同样的设计。

分析师的更新报告现在表明 MacBook Air 和 MacBook Pro 都将在夏季获得更新，目前尚不清楚 MacBook Pro 的更新是否与先前的报告中所述的 14.1 英寸 MacBook Pro 相同。另外，也不知道16 英寸 MacBook Pro 是否还会有配置上的升级更新。

通常情况下，这些笔记本电脑可能已经成为 WWDC 发布会的一部分内容了，尤其是如果它们在 6 月（第二季度末）发布的话。 但是由于冠状病毒的存在，WWDC 是否举办还悬而未决。

郭先生补充道，尽管受冠状病毒感染，但苹果 MacBook 的销量比其它业务更具弹性。供应虽然受到暂时停产的影响，但他还是预计苹果将在 3 月底开始全额订购相关零件。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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薛之谦1
沙发

感觉还不错哟

昨天 23:04
来自 iPhone XR
诗意栖居
板凳

14.1英寸，大小比较合适。

昨天 23:13
来自 iPhone 11 Pro Max
甘之如饴哦
地板

蝶式也没网友说的那么差，每日键入三万感觉什么键盘都累手，蝶式的反馈蛮舒服，对于这种有第三方选择配件的键盘鼠标什么的，从来不会太计较

昨天 23:24
来自 iPhone XS
查看2条回复
Mike3927
4 楼
今天刚到genius bar把MBP2018的键盘换新了，感觉很不错呢，依旧蝶式
59分钟前
来自 威锋网页版
xianglz
5 楼

希望13寸赶紧更新。

52分钟前
来自 iPhone 11 Pro
VGtwoSeconds
6 楼
引用 @甘之如饴哦 的回复

蝶式也没网友说的那么差，每日键入三万感觉什么键盘都累手，蝶式的反馈蛮舒服，对于这种有第三方选择配件的键盘鼠标什么的，从来不会太计较

+1，外接键盘喜欢用黑轴的用户觉得蝶式反馈还不错啊。直上直下的触感，我觉得挺好用的。唯一的缺陷可能就是故障率有点高
29分钟前
来自 威锋网页版
lu357354258
7 楼

年末16寸上mini-led？

29分钟前
来自 iPhone 11 Pro
甘之如饴哦
8 楼
引用 @VGtwoSeconds 的回复
+1，外接键盘喜欢用黑轴的用户觉得蝶式反馈还不错啊。直上直下的触感，我觉得挺好用的。唯一的缺陷可能就是故障率有点高

我对这个键盘绿轴红轴黑轴什么的不太懂😅，是构造不同造成的按压触感不同吗？

17分钟前
来自 iPhone XS
SVOOOOOOOO
9 楼
值得一提的是，这意味着蝶式键盘将在 6 月之前在所有苹果产品上消失 这脑子 怎么当的编辑 前后都弄不明白 之前的怎么消失 给个说法
8分钟前
来自 威锋网页版