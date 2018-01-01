传苹果6月更新MBA和MBP：采用剪刀式键盘

据说苹果正在加速扩展其 MacBook 电脑的产品线，继 16 英寸 MacBook Pro 受到热烈欢迎之后，著名的苹果分析师郭明錤先生预测，苹果将在第二季度推出新的 MacBook Air 和新的 MacBook Pro 机型。值得一提的是，这意味着蝶式键盘将在 6 月之前在所有苹果产品上消失。郭先生此前曾表示，13 英寸的 MacBook Pro 将在今年上半年采用新的剪刀式开关键盘设计，而 Air 型号将在几个月后推出同样的设计。分析师的更新报告现在表明 MacBook Air 和 MacBook Pro 都将在夏季获得更新，目前尚不清楚 MacBook Pro 的更新是否与先前的报告中所述的 14.1 英寸 MacBook Pro 相同。另外，也不知道16 英寸 MacBook Pro 是否还会有配置上的升级更新。通常情况下，这些笔记本电脑可能已经成为 WWDC 发布会的一部分内容了，尤其是如果它们在 6 月（第二季度末）发布的话。 但是由于冠状病毒的存在，WWDC 是否举办还悬而未决。郭先生补充道，尽管受冠状病毒感染，但苹果 MacBook 的销量比其它业务更具弹性。供应虽然受到暂时停产的影响，但他还是预计苹果将在 3 月底开始全额订购相关零件。