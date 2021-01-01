提前了：漫威美剧《洛基》2021年上线

乔纳森森森 发表于: 03-12 19:00:49
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该剧主要讲述洛基在《复联4》之后的奇妙人生。
在《复联 4》结束后，漫威影业就开始将重心放在打造单独的个人英雄剧上面，其中就包括了几部会在迪士尼+平台上线的美剧。
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据外媒 discussingfilm 报道，迪士尼现任首席执行官 Bob Iger 在迪士尼年度股东大会上确认《洛基》将于 2021 年初开播，相比于原定的开播时间会有所提前。该剧主要讲述洛基这位诡计之神在《复联 4》之后的奇妙人生。

另外报道进一步指出，Richard E. Grant 也将加盟漫威新剧《洛基》，而且已经完成签约，具体角色未知。之前他还在《金刚狼 3：殊死一战》里扮演大反派桑德·莱斯，对于出演超级英雄电影来说不会觉得陌生。

本剧正在美国亚特兰大拍摄中，计划于 2021 年春季上线迪士尼+平台。除此之外，该平台还在准备着其它的漫威英雄个人剧，还包括《鹰眼》、《旺达与幻视》、《猎鹰与冬兵》等。
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蒲公英紫
沙发
占领沙发
昨天 19:30
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55517436
板凳

拍这些边缘角色的美剧是因为明星成本低吗……

昨天 19:38
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手机锋友dksj13z
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洛基我喜欢
昨天 20:35
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wzj1613
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loki

昨天 22:11
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薛之谦1
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洛基！！

昨天 23:05
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微信pbrnx13
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http://suo.im/60Y1hd

44分钟前
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