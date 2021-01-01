提前了：漫威美剧《洛基》2021年上线

在《复联 4》结束后，漫威影业就开始将重心放在打造单独的个人英雄剧上面，其中就包括了几部会在迪士尼+平台上线的美剧。据外媒 discussingfilm 报道，迪士尼现任首席执行官 Bob Iger 在迪士尼年度股东大会上确认《洛基》将于 2021 年初开播，相比于原定的开播时间会有所提前。该剧主要讲述洛基这位诡计之神在《复联 4》之后的奇妙人生。另外报道进一步指出，Richard E. Grant 也将加盟漫威新剧《洛基》，而且已经完成签约，具体角色未知。之前他还在《金刚狼 3：殊死一战》里扮演大反派桑德·莱斯，对于出演超级英雄电影来说不会觉得陌生。本剧正在美国亚特兰大拍摄中，计划于 2021 年春季上线迪士尼+平台。除此之外，该平台还在准备着其它的漫威英雄个人剧，还包括《鹰眼》、《旺达与幻视》、《猎鹰与冬兵》等。