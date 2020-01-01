Switch国行《马车8》和《奥德赛》终过审

国行 Switch 玩家自主机发售以来便被调侃为“真正的勇士”，这样的调侃不是毫无道理，因为自发售至今，国行用户真正意义上能玩到的国行游戏其实只有《新超级马力欧 U》一款。尽管在国行的发布会上任天堂和腾讯均表示已经为国行玩家准备了一系列游戏，但国行用户可谓望穿秋水，仍然等不到新游戏的发布。不过今天下午国行用户总算迎来了一点好消息，据国家新闻出版广电总局公布的最新一批进口游戏版号名单显示，之前已经宣布会登陆国行的《马力欧卡丁车 8 豪华版》和《超级马力欧：奥德赛》两款游戏终于过审并拿到版号。这次公布的新一批进口游戏版号共有 27 款游戏，最为人所熟悉且关注的毫无疑问是两款 Switch 热门游戏的过审。国行 Switch 用户终于有机会可以玩到第二、第三款国行游戏了，至于游戏何时开售，目前尚未有进一步的消息，我们也期待着国行游戏阵容的进一步充实。