Switch国行《马车8》和《奥德赛》终过审

乔纳森森森 发表于: 03-12 18:34:23
来自 威锋网页版
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快点让国行Switch游戏来得更猛烈一些吧。
国行 Switch 玩家自主机发售以来便被调侃为“真正的勇士”，这样的调侃不是毫无道理，因为自发售至今，国行用户真正意义上能玩到的国行游戏其实只有《新超级马力欧 U》一款。
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尽管在国行的发布会上任天堂和腾讯均表示已经为国行玩家准备了一系列游戏，但国行用户可谓望穿秋水，仍然等不到新游戏的发布。不过今天下午国行用户总算迎来了一点好消息，据国家新闻出版广电总局公布的最新一批进口游戏版号名单显示，之前已经宣布会登陆国行的《马力欧卡丁车 8 豪华版》和《超级马力欧：奥德赛》两款游戏终于过审并拿到版号。
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这次公布的新一批进口游戏版号共有 27 款游戏，最为人所熟悉且关注的毫无疑问是两款 Switch 热门游戏的过审。国行 Switch 用户终于有机会可以玩到第二、第三款国行游戏了，至于游戏何时开售，目前尚未有进一步的消息，我们也期待着国行游戏阵容的进一步充实。
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WeFeng终结者
沙发

在我国，过审不意味着结束，任何小小的问题都会被某些钛合金狗眼的玩家发现，然后默默地举报……这种事出的还少吗？到时候再来个“紧急下架”，一波操作稳稳。

昨天 18:55
来自 iPhone 6S Plus
seksun
板凳
N多年后终于放审：玩家苦等十年的塞尔达终于上线。国内大概就是沙币如此。难怪一事无成。
昨天 19:02
来自 威锋网页版
真皮
地板

马里奥制造快点来

昨天 19:56
来自 iPhone 11
ddd881127
4 楼

我都快疯了，春节前一天京东买的，疫情期间都没法买游戏，一个马里奥u玩了快两个月

昨天 20:02
来自 iPhone 11 Pro
查看1条回复
乔纳森森森
楼主
5 楼
引用 @ddd881127 的回复

我都快疯了，春节前一天京东买的，疫情期间都没法买游戏，一个马里奥u玩了快两个月

😂小编表示同情

昨天 20:17
来自 iPhone XR
超管查房
6 楼

早挂咸鱼了 买港版玩单机太香了

昨天 20:58
来自 iPhone 11
凡人ac
7 楼

台版破解两年了爽歪歪

昨天 21:12
来自 iPhone SE
手机锋友msfdemj
8 楼

好搞笑为什么有人买国行。。。。。

昨天 21:25
来自 iPhone 11 Pro Max
越狱搬砖工
9 楼

果然在315之前过审了

昨天 21:37
来自 iPhone XS Max
查看1条回复
薛之谦1
10 楼

奇奇怪怪的

昨天 23:05
来自 iPhone XR
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