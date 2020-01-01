realme首款国行5G旗舰X50 Pro发布：3599元起

在微博上预热多时的 realme 终于在今天下午发布旗下首款国行 5G 旗舰手机 X50 Pro，这款手机其实之前就已经在海外发布。性能方面，X50 Pro 搭载高通骁龙 865 移动平台，拥有 LPDDR5和UFS 3.0+Turbo Write+HPB，据称是业内首台跑分超过 60 万的智能手机。X50 Pro 首发全新 65W SuperDart 超级闪充，支持亮屏充电，边玩边充，充电 3 分钟，即可充满 15%电量，仅需 35 分钟就能充满 4200mAh 双电芯电池。屏幕显示方面，这款手机采用 6.44 英寸 Super AMOLED 显示屏，拥有 90Hz 高刷新率畅速屏，支持 180Hz 采样率。此外，X50 Pro 配备屏幕指纹解锁。相机方面，realme X50 Pro 前置 3200 万超广角双摄，带来更多自拍玩法；后置 6400 万鹰眼变焦四摄组合，最高 20 倍混合变焦，支持“超级夜景 3.0”和UIS + UIS Max 双重视频防抖等功能。X50 Pro 采用金属中框设计，提供“青苔”和“红锈”两种流行的莫兰迪色系配色，起售价 3599 元，将于 3 月 19 日正式开卖。