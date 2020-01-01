《使命召唤16》吃鸡模式上线一天就吸引了 600 万玩家

近日《使命召唤16：现代战争》在 PC/PS4/Xbox One 平台免费上线了全新的《使命召唤：战区》模式，其中包含「夺金之王」和一个 150 人的大地图吃鸡模式，而短短 24 小时官方就宣布超过 600 万玩家涌入《战争地带》开战。无论是否购买过《使命召唤16：现代战争》的玩家都能免费游玩《使命召唤：战区》，并且支持 PC 和主机跨平台联机，也允许玩家保持和《使命召唤16：现代战争》同步的游戏进度，此前付费玩家获得的奖励也将在《使命召唤：战区》中保留。吃鸡模式：在这个总共有 150 名玩家的大型竞技场中，与队友携手合作求取生存。击败敌人并搜刮他们的尸体，寻找现金来兑换装备和战地升级等物品。完成四散在地图各处的合约，取得优势来压制对手。在倒地不起之后，前往古拉格打赢 1v1 对战，然后重返战场。小心门缝与角落，使出浑身解数突破重围，最终脱颖而出。夺金之王：21 世纪最盛大的一场劫案。你与队友将携手展开竞速比赛，看看哪一队能透过击倒对手、完成合约和占领重要地点等方式收集到最多的游戏内现金。玩家的复活次数无限，所以你可以放胆冲向战场，使尽全力争取胜利。使出浑身解数与敌人开战并争夺胜利！