《轩辕剑柒》首个预告公布：将登陆PC和PS4

今天中午，立项三年之久的《轩辕剑柒》终于公布了首部宣传片。这是《轩辕剑》系列正统单机续作，游戏官网及商店页同步上线。官方透露，《轩辕剑柒》采用 UE4 引擎开发，整体画面相比历代作品有质的飞跃，PC 版通过 NVIDIA RTX 显卡将支持光线追踪技术。新的光点动作捕捉系统、Faceware 脸捕系统、CriWare 音效系统(5.1 声道)的加入以及采用真实管弦乐录制的配乐，都将给玩家带来更具代入感的游戏体验。本次《轩辕剑柒》采用动作性更强的即时制战斗模式。玩家可以在游戏中感受与过去完全不一样的畅快战斗体验，连招、武技、闪避、格挡、反击等战斗要素一应俱全，对决怪物时将更有挑战性。游戏也將提供难易度选项，无论你是喜欢在游戏中“受苦”的玩家或是想体验剧情的玩家，都可以自行选择不同难度。“天书”最早登场于十多年前的《轩辕剑肆》中，现在它将以新的面貌回归到《轩辕剑柒》当中，众多特殊能力及多种设施也将齐聚天书系统中，为玩家的冒险旅程保驾护航。在战斗过程中，玩家可以使用“天书之力”张开一个缓速空间，增加战斗获胜的机会：“收妖”、“炼化”将分别提供收伏妖魔和炼化素材的能力，炼化过程中不仅会产生新的妖魔，更有概率生成御魂，强化太史昭（游戏男主角）自身能力。游戏预计 2020 年内推出，将登陆 WeGame、Steam 及 PS4 等平台，由游力卡游戏 (Yooreka Studio）代理发行。