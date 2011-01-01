我如何使用 iPhone 拍照？

▎抓住瞬间

▎应用宝藏

▎保持学习

凭借丰富的功能性，被喻为「瑞士军刀」的智能手机已经毫无疑问成为了二十一世纪最热门的电子产品。虽然相机功能只是智能手机众多功能中的一部分，但它的出现却给我们的生活带来了一些实实在在的变化：以往需要在数码相机上完成的复杂操作简化为手机上的一颗「快门按钮」，而社交平台的兴起则给这些「随手拍」赋予了更多「人情味」，也进一步推动了手机摄影的流行。越来越多人喜欢用手机来记录他们的生活，我就是其中之一。在苹果推出 iPhone 4S 的 2011 年，iPhone 3GS 成为了我的第一部手机。虽然没有前置摄像头和闪光灯，而且后置摄像头也只有可怜的 320 万像素，但在那个还不懂参数或者设备硬件的小白年代，iPhone 3GS 帮助我记录了那段最早的「数码生活」。如今重新翻这些照片时，充满像素颗粒感的照片可能难以与「好看」扯上关系，但却藏满了回忆。随着这几年相机技术的发展，逐渐兴起的「数字摄影」和「多摄」技术弥补了手机摄像头的部分先天不足。除了记录生活，也有更多人开始通过手机进行摄影创作。我也是其中之一。这些年从 iPhone 3GS 到 iPhone 11 Pro，我是如何用 iPhone 拍照的？与专业相机相比，手机最大的优点是便携，这也使得它更加适合记录下生活中的瞬间，而有时这正是构成了一张照片中最值得回味的元素。无论升级到什么型号，我认为这一点永远都是手机摄影的精华所在。两年前我和朋友在海边度假，某一天早晨我们提早起床下楼，为的是能在沙滩上欣赏到日出美景，同时我也知道日出柔和的光线能够创造更多美妙的画面，所以带上我的 iPhone 6 Plus 就匆匆下楼了。情况没有想像中的那么顺利，沙滩上的游客不多，绕着沙滩边走了一圈还是没有发现让我喜欢的画面。但就在我准备放弃的时候，身后一群人脱了衣服开始往海里奔跑，眼前的日出和他们的剪影融合在了一起，我用 iPhone 6 Plus 记录下了这个画面。这张照片也成了我个人最喜欢的照片之一。同样的情况还有去年十一长假返程时的高铁站经历。当时距离发车还有十多分钟，匆匆忙忙来到车站后发现停靠在对面站台的动车和刚好路过的工作人员构成了一副和谐的画面，没多想就用手机随手拍了下来，经过一番后期之后也成了一副不错的作品。类似的例子还有许多，想表达的观点是有时最合适的相机可能就是刚好在你手上握着的那台，我很庆幸 iPhone 的出现让我的生活多了记录的习惯。App Store 上有很多摄影/后期类应用，我认为它们是构成手机摄影体系中极为重要的一环。关于照片到底需不需要后期的争论一直都没有停过，每个人都能搬出一套说辞。在我看来，后期也是一种「再创作」的过程，就像是一杯刚刚冲泡出来的茶，奶和糖的加入能让它焕发不一样的滋味，而在这个过程中，奶和糖要怎么加、加多少就是一种「再创作」的过程。我的审美偏向胶片风格，所以大部分照片的后期思路也都是偏胶片的调色。最常用的几个后期应用包括：VSCO、RNI films、Snapseed、SKRWT、Touchretouch 等，其中前两个负责照片色调、影调的调整，而后三个则更多起到功能性的作用，例如调整水平、去除杂物等。但除了上面提到的这个几个常用的，App Store 上其实还有其他很棒的后期应用。「Lens Distortions」就是其中之一，这是一个添加光晕、烟雾等效果的后期应用，能够为照片带来更加出彩的自然环境滤镜效果。上面提到的那张拍摄于海滩边的日出照片就用到了这款 App，我在原片的左上角添加了一层模拟阳光的暖色调特效，从而将照片想要营造的暖色影调提升了许多，最后再通过 VSCO 添加一层模仿暖色胶片风格就算是大功告成了。值得一提的是，iOS 13 自带的照片编辑工具其实也十分实用，新加入的水平调整和强度调节工具在很多时候都能派上用场，甚至在面对一些简单的后期调整任务时，完全用自带的照片编辑工具来完成也不是没有可能。下面这张照片的所有后期调整就是在 iOS 13 自带的编辑工具上完成的，思路包括调整照片水平、添加「鲜冷色」滤镜、增加色温，最后一步是为了抵消滤镜自带的冷色效果，同时保留滤镜自带的鲜艳色调，最后我还习惯为照片增加一些锐度，因为这张照片是在比较远的地方拍摄的，而且经过裁切，锐度的增加可以弥补一些建筑物边缘的细节丢失，让照片看起来更「锐」一些。想要提升自己的「摄影嗅觉」，我认为最好的做法就是多看其他人拍摄的好作品，从模仿开始，无论是构图、后期、影调等。我在 LOFTER 上关注了许多摄影博主，其中不乏一些手机摄影大神，而自己初期拍摄的许多照片都是从他们的作品中汲取的灵感。并不是说看了这些作品就一定能拍出一样精彩的照片，而是在了解了他们的构图、后期、拍摄角度、对时机的把握之后，当自己也处于同样或者类似的场景下时，会清楚应该怎么拍才是好看的。除了保持对拍摄的学习，对于设备的学习也是必要的。随着技术的发展，如今手机的摄像头早已褪去了稚嫩，多摄、数字摄影的发展让手机摄影有了更大的创作空间，但这些变化对于创作者而言也需要一个学习的过程，例如在 iPhone 11 Pro 拥有三枚摄像头，分别为等效 26mm 的广角镜头、等效 13mm 的超广角镜头、等效 52mm 的长焦镜头，而如果我们在使用超广角镜头时还带着 26mm 的视野习惯来构图的话，往往会碰壁。春节期间带着 iPhone 11 Pro 在马来西亚旅游时，我逼迫自己多使用超广角镜头来记录旅程，虽然一开始会不习惯在超广角视角下来拍摄，但通过摸索、学习之后，也渐渐掌握了诀窍，只有把设备的使用诀窍掌握了，才能更加游刃有余地拍出好作品。这里也给出几个我认为实用的使用超广角镜头拍摄的技巧：最后，别忘了相机中提供的某些软件功能也是帮助你创作出好作品的利器，例如 iPhone 上的实况照片、人像模式、全景模式、延时拍摄等。实况照片和人像模式都是我常用的好工具，前者的「长曝光」能让照片实现单反般的长曝效果，特别适用用来拍摄运动的物体，例如瀑布、人流、车流等等，而且如果掌握一定的拍摄技巧，还能实现「背景模糊+主体清晰」的神奇效果，在人山人海的景区场景下，这招特别好用。除了 iPhone XR，其他支持人像模式的 iPhone 都能用这个功能来拍摄非人物的题材，运用的好的话，甚至能够达到以假乱真的效果。苹果官方其实也推出了一系列「使用 iPhone 拍摄的窍门」，涵盖了构图，取景，设备的使用技巧等窍门。