苹果等企业将与美政府官员讨论新冠相关议题

乔纳森森森 发表于: 03-12 11:58:17
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大家一起出谋划策，总是会好一些。
据 FOX Business 报道，来自苹果和其他科技公司的高管将于当地时间周三与特朗普政府官员会面，主要是讨论协调工作和信息共享方面的问题，以帮助解决冠状病毒的爆发。
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FOX Business 获悉，预计谷歌、苹果、Facebook、微软、亚马逊和 Twitter 的代表将于周三访问白宫。这些高管将和来自政府机构的官员一起进行讨论，这些机构包括卫生与公共服务部，美国国立卫生研究院和美国劳工部等，而白宫首席技术官 Michael Kratsios 将主持会议，会面的方式可选择线上进行。

讨论的主题之一包括希望找到有效方法来对抗在线传播与冠状病毒相关的错误信息。还期望将讨论员工的远程工作选择。谷歌周二发布了迄今为止科技公司最全面的预警措施之一，建议在病毒爆发期间，其在北美的所有员工至少在家工作要到 4 月 10 日。

同时，苹果也尽可能鼓励其在库比蒂诺和许多其它地区的员工本周在家工作。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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Ishq_Tera
沙发

人类现在对于病毒真的是无能为力。

下一个科技巨头的诞生或许就是一家拯救人类的抗病毒公司。

03-12 12:46
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手机锋友are7frx
板凳

瘟疫公司会不会去？👀

03-12 13:08
来自 iPhone 7
190770077
地板
全世界再骂咱了！
03-12 14:26
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甘之如饴哦
4 楼

如果你看Twitter，你就会发现那些台湾香港海外华侨，真的是阴阳怪气，各种辱华，一看就是老反动派了😂及其影响三观，所以有些app在国内不能上架就是这个原因

03-12 14:56
来自 iPhone XS
薛之谦1
5 楼

管制很重要呀

03-12 16:12
来自 iPhone XR
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甘之如饴哦
6 楼
引用 @薛之谦1 的回复

管制很重要呀

中国中央集权，像美国州长，他管制的州，他权利最大

03-12 17:24
来自 iPhone XS
kelude008
7 楼
引用 @Ishq_Tera 的回复

人类现在对于病毒真的是无能为力。

下一个科技巨头的诞生或许就是一家拯救人类的抗病毒公司。

保护伞公司？（滑稽）
03-12 19:59
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手机锋友qzkhcsg
8 楼
这个要就事论事，源头极可能美帝家里！
03-12 20:52
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手机锋友4mb45zn
9 楼

都是中国害的全世界遭罪

03-12 21:02
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薛之谦1
10 楼

楼上这么说就不对了

03-12 23:10
来自 iPhone XR
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