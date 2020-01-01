苹果等企业将与美政府官员讨论新冠相关议题

据 FOX Business 报道，来自苹果和其他科技公司的高管将于当地时间周三与特朗普政府官员会面，主要是讨论协调工作和信息共享方面的问题，以帮助解决冠状病毒的爆发。FOX Business 获悉，预计谷歌、苹果、Facebook、微软、亚马逊和 Twitter 的代表将于周三访问白宫。这些高管将和来自政府机构的官员一起进行讨论，这些机构包括卫生与公共服务部，美国国立卫生研究院和美国劳工部等，而白宫首席技术官 Michael Kratsios 将主持会议，会面的方式可选择线上进行。讨论的主题之一包括希望找到有效方法来对抗在线传播与冠状病毒相关的错误信息。还期望将讨论员工的远程工作选择。谷歌周二发布了迄今为止科技公司最全面的预警措施之一，建议在病毒爆发期间，其在北美的所有员工至少在家工作要到 4 月 10 日。同时，苹果也尽可能鼓励其在库比蒂诺和许多其它地区的员工本周在家工作。