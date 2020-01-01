watchOS 7将会带来全新的国旗款式表盘

外媒 9to5Mac 继续在 iOS 14 的代码中进行挖掘，今天为我们带来的消息是在 watch0S 7 中找到了 Apple Watch 新的表盘类别。先前该媒体已经透露，watchOS 7 将引入一个带有内置测速仪的新表盘，称为“ Infograph Pro”。测速仪是位于表盘周围的模拟表刻度，用于根据行驶时间测量速度和距离。目前还发现有一个新的表盘，该表盘被标识为“ International”（国际），顾名思义它将显示来自不同国家的国旗。目前尚不了解此表盘可能呈现出的复杂功能，但从提取出来的这些图片中可以略知一二。最近我们还了解到，苹果正在研究一种通过iMessage，AirDrop或其它应用程序与他人共享个人表盘的方法。但是需要提到的是，并非所有表盘都可以共享，例如某些Apple Watch型号专有的耐克和爱马仕表盘。如 9to5Mac 之前所述，watchOS 7 预计将带来包括睡眠跟踪支持等一系列的更新。