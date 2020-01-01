watchOS 7将会带来全新的国旗款式表盘

乔纳森森森 发表于: 03-12 11:29:44
来自 威锋网页版
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看来watchOS 7是一次更新幅度很大的升级啊。
外媒 9to5Mac 继续在 iOS 14 的代码中进行挖掘，今天为我们带来的消息是在 watch0S 7 中找到了 Apple Watch 新的表盘类别。
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先前该媒体已经透露，watchOS 7 将引入一个带有内置测速仪的新表盘，称为“ Infograph Pro”。测速仪是位于表盘周围的模拟表刻度，用于根据行驶时间测量速度和距离。目前还发现有一个新的表盘，该表盘被标识为“ International”（国际），顾名思义它将显示来自不同国家的国旗。目前尚不了解此表盘可能呈现出的复杂功能，但从提取出来的这些图片中可以略知一二。

最近我们还了解到，苹果正在研究一种通过iMessage，AirDrop或其它应用程序与他人共享个人表盘的方法。但是需要提到的是，并非所有表盘都可以共享，例如某些Apple Watch型号专有的耐克和爱马仕表盘。

如 9to5Mac 之前所述，watchOS 7 预计将带来包括睡眠跟踪支持等一系列的更新。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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一盏青灯锁孤魂
沙发

没有中国国旗，再见

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
查看2条回复
甘之如饴哦
板凳
引用 @一盏青灯锁孤魂 的回复

没有中国国旗，再见

不可能的😂

1小时前
来自 iPhone XS
lqihggwis
地板
引用 @一盏青灯锁孤魂 的回复

没有中国国旗，再见

算不算乳滑
1小时前
来自 威锋网页版
超少帅
4 楼
加个这个就差不多是新款了……
1小时前
来自 威锋网页版
lpf60701
5 楼

os7 要为s4，s5开放血氧功能就好，不要只在新款iwatch6上推出血氧功能

1小时前
来自 iPhone 11