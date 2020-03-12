法国球星戈贝尔确诊新冠 NBA宣布正式停赛

就在刚刚，因为一名球员被确诊新型冠状病毒，NBA 正式宣布停赛。





NBA 官方透露，2020 年 3 月 11 日- NBA宣布犹他爵士队一名球员新型冠状病毒肺炎初步测试呈阳性。测试结果于今天在切萨皮克能源球馆进行的爵士对阵俄克拉荷马城雷霆队比赛前公布。今天的比赛被取消，该球员未出现在球馆。NBA 将暂停今天比赛后的赛季剩余比赛，直至另行通知。NBA 将利用此间隙期决定针对新型冠状病毒的下一步措施。





据 NBA 记者报道，确诊的爵士球员是曾获得年度最佳防守球员的法国球星鲁迪·戈贝尔，出于安全考虑，NBA 已宣布暂停本赛季，何时复赛将另行通知。今天即将进行的比赛是在雷霆队主场进行的，戈贝尔被查出新冠后现场已经立即清场，球迷被要求退场，而两队球员们则返回了更衣室进行检测，雷霆主场球馆随后也进行了全方位的消毒。

值得一提的是，这位法国球星之前似乎有轻视新冠病毒的嫌疑。为了应对新冠病毒影响，NBA官方出台了新规，调整更衣室外的媒体采访区域设置，记者在采访球员时要保持 6-8 英尺（1.83-2.44 米）的距离。戈贝尔却看起来对这样的规定有些不以为然。在接受采访完，他回头故意将采访话筒和录音笔都摸了一遍。

最后，小编提醒大家一定要勤洗手，多消毒，出门戴口罩，即使国内疫情已经得到了初步控制，也切勿掉以轻心！





编辑于 2020-03-12 11:52:25