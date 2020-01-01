苹果零售店近期或不提供耳机和手表的试戴

由于冠状病毒的持续影响，苹果也正在对其零售商店的一些体验进行调整。据外媒 Business Insider 报道，苹果零售店的员工被告知近期不要提供 Apple Watch 或 AirPods 的试戴。报道指出，这是苹果在冠状病毒爆发期间保护苹果零售店员工和顾客工作的一部分，但没有完全禁止试戴。如果客户明确要求试戴 AirPods 或 Apple Watch，员工可以承担相关义务，关键是要告知员工不要主动提供试戴服务。Apple Store 长期以来一直在提供 Apple Watch 的试戴，允许用户试用不同的表壳尺寸和表带款式。而客户还可以尝试使用 AirPods Pro 来体验入耳式的贴合程度和不同的尺寸选择。在冠状病毒爆发期间，苹果零售店在世界各地仍然开放，但采取了新措施来帮助控制人群数量以及提供免洗洗手液。 对于疫情较为严重的地区，苹果则会选择直接关闭零售店。根据冠状病毒不断变化的情况，苹果有可能最终关闭零售店或大大减少零售店的营业时间。