越来越多 AirPods 被人们遗失在 Uber 网约车上

MarcusKei 发表于: 03-12 10:24:40
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建议滴滴出行也推出一个类似的榜单。
Uber 最近公布了一项有趣的数据，他们统计了 2019 年美国地区使用了 Uber 网约车的乘客遗失物品的种类等数据。
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在 2019 年，前十种最常被人们遗失在 Uber 网约车上的物品分别是：手机、钱包、钥匙、包包、耳机、衣物、眼镜、电子烟、证件、水壶，其中手机、钱包、钥匙和包包是继 2018 年之后再次出现在榜单上的物品，而耳机、衣物、眼镜和电子烟则是首次进入榜单前十。

值得一提的是，在耳机品类当中，AirPods 的遗失率比 2018 年提高了 21%。

统计中还列出了其他有趣的数据，例如在遗失的奢侈品当中，LV 品牌的出现次数比 Prada 和 Chanel 等品牌都要高；而在遗失的车钥匙当中，宝马钥匙位居榜首，随后是本田、吉普和丰田。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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bettering
沙发
Airpods->Airpod->Air
3小时前
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leo0306
板凳
我遗失了女友在Uber车上
3小时前
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JANELRM
地板
引用 @leo0306 的回复
我遗失了女友在Uber车上
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2小时前
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zxy51320
4 楼
引用 @bettering 的回复
Airpods->Airpod->Air
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2小时前
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九尾狐的yi巴
5 楼
lv遗失只是想向司机证明她们有lv😉
2小时前
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断空
6 楼
ebay上买的装逼神器宝马车钥匙就这么掉在了车上
22分钟前
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