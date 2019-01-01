越来越多 AirPods 被人们遗失在 Uber 网约车上
MarcusKei 发表于: 03-12 10:24:40
来自 威锋网页版
1410
6
只看作者
建议滴滴出行也推出一个类似的榜单。
Uber 最近公布了一项有趣的数据，他们统计了 2019 年美国地区使用了 Uber 网约车的乘客遗失物品的种类等数据。
在 2019 年，前十种最常被人们遗失在 Uber 网约车上的物品分别是：手机、钱包、钥匙、包包、耳机、衣物、眼镜、电子烟、证件、水壶，其中手机、钱包、钥匙和包包是继 2018 年之后再次出现在榜单上的物品，而耳机、衣物、眼镜和电子烟则是首次进入榜单前十。
值得一提的是，在耳机品类当中，AirPods 的遗失率比 2018 年提高了 21%。
统计中还列出了其他有趣的数据，例如在遗失的奢侈品当中，LV 品牌的出现次数比 Prada 和 Chanel 等品牌都要高；而在遗失的车钥匙当中，宝马钥匙位居榜首，随后是本田、吉普和丰田。
在 2019 年，前十种最常被人们遗失在 Uber 网约车上的物品分别是：手机、钱包、钥匙、包包、耳机、衣物、眼镜、电子烟、证件、水壶，其中手机、钱包、钥匙和包包是继 2018 年之后再次出现在榜单上的物品，而耳机、衣物、眼镜和电子烟则是首次进入榜单前十。
值得一提的是，在耳机品类当中，AirPods 的遗失率比 2018 年提高了 21%。
统计中还列出了其他有趣的数据，例如在遗失的奢侈品当中，LV 品牌的出现次数比 Prada 和 Chanel 等品牌都要高；而在遗失的车钥匙当中，宝马钥匙位居榜首，随后是本田、吉普和丰田。