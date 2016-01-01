早高FENG：E3正式取消/iPad供货紧张因家长购买？

▎E3 因为疫情正式取消

▎iPad 供货紧张因上网课？

▎SpaceX 将送美国宇航员上太空

▎全球变暖势头加剧

此前就有消息说 E3 可能会因为疫情取消，今天凌晨这一消息正式成为现实，E3 游戏展主办方 ESA 发表了正式通告，宣布因疫情原因取消原定于 6 月 9 日到 11 日在洛杉矶举行的 E3 游戏展。实体展会取消之后，E3官方表示还会跟合作伙伴探索新的展示方式，包括在线发布等等。不久后，包括微软在内的厂商都表示会尝试线上发布会。iPad 目前在国内供应开始紧张，官网的几款 iPad 发货日期均已延长，尤其是入门款的 iPad 因性价比而被热捧，外媒报道，随着中国家长在疫情期间购买 iPad 帮助孩子在家上网课，苹果公司的 iPad 中国库存正处于低位水平。外媒报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 即将进行首次载人航天飞行，其总裁兼首席运营官格温·肖特维尔当地时间周二透露，该公司的目标是在两个月内将宇航员送上太空。这将是自 2011 年以来，美国航天器首次将美国宇航员运送到空间站。《2019 年全球气候状况声明》的报告显示，2019 年全球平均温度比工业化前水平高出 1.1 摄氏度，仅次于 2016 年创下的高温纪录。因为 2016 年出现了强烈的厄尔尼诺现象，去除这一特殊事件，2019 年则是全球有气温记录以来最热的一年。最近的 10 年预报表明，未来 5 年内仍可能会创下新的全球年度温度纪录。