美国麦当劳推出巨巨巨无霸：有四层肉饼

四层牛肉饼的巨无霸汉堡见过没？没见过不要紧，现在麦当劳开始提供了。麦当劳周二宣布，除了经典的巨无霸汉堡外，还将开始提供带有四层汉堡肉饼而不是两层汉堡肉饼的全新 Double Big Mac 汉堡和只有一层汉堡肉饼的 Little Mac。如您所见（请查看上面的照片），Double Big Mac 明显“高人一等”。麦当劳菜单创新副总裁 Linda VanGosen 在一份声明中表示：“巨无霸不仅是汉堡，在过去的 50 年中，它已成为国际偶像，并一直受到我们粉丝的喜爱。特制酱汁的完美比例，酥脆的生菜的紧缩感和 100％纯牛肉饼的多汁性，客户知道并喜欢巨无霸的独特风味。我们很高兴为他们提供新的享受方式，他们喜欢的汉堡，现已通过三种尺寸呈现。”尽管这并不是麦当劳第一次尝试改变巨无霸的尺寸，但这是第一次让您品尝四层肉饼的巨无霸。新的巨无霸将从 3 月 11 日开始在参与活动的餐厅提供，而且是限时的。目前这两款新的巨无霸汉堡仅在美国麦当劳提供，看看国内晚些时候是否引进吧。