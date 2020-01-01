美国麦当劳推出巨巨巨无霸：有四层肉饼

乔纳森森森 发表于: 03-11 20:53:14
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你们喜欢的汉堡，现已通过三种尺寸呈现。（听起来很苹果）
四层牛肉饼的巨无霸汉堡见过没？没见过不要紧，现在麦当劳开始提供了。
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麦当劳周二宣布，除了经典的巨无霸汉堡外，还将开始提供带有四层汉堡肉饼而不是两层汉堡肉饼的全新 Double Big Mac 汉堡和只有一层汉堡肉饼的 Little Mac。如您所见（请查看上面的照片），Double Big Mac 明显“高人一等”。

麦当劳菜单创新副总裁 Linda VanGosen 在一份声明中表示：“巨无霸不仅是汉堡，在过去的 50 年中，它已成为国际偶像，并一直受到我们粉丝的喜爱。特制酱汁的完美比例，酥脆的生菜的紧缩感和 100％纯牛肉饼的多汁性，客户知道并喜欢巨无霸的独特风味。我们很高兴为他们提供新的享受方式，他们喜欢的汉堡，现已通过三种尺寸呈现。”

尽管这并不是麦当劳第一次尝试改变巨无霸的尺寸，但这是第一次让您品尝四层肉饼的巨无霸。

新的巨无霸将从 3 月 11 日开始在参与活动的餐厅提供，而且是限时的。目前这两款新的巨无霸汉堡仅在美国麦当劳提供，看看国内晚些时候是否引进吧。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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小师弟
沙发
这得多大的口啊
昨天 21:06
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heheBear
板凳

不太明白，汉堡到底应该拆开了一层一层吃还是每一口都能咬到所有层？

昨天 21:08
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leeugm
地板
那巨巨巨巨巨巨巨无霸不是应该六层了？
昨天 21:10
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air1943
4 楼
引用 @heheBear 的回复

不太明白，汉堡到底应该拆开了一层一层吃还是每一口都能咬到所有层？

当然是一口咬完全部了，巨无霸可以一口咬完的，至于巨巨巨无霸，有点难度
昨天 21:11
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vitta
5 楼
巨无霸也是电子产品？论坛开始博学了哈，金拱门plus
昨天 21:21
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瞎基巴搞
6 楼

这都什么事啊？没啥新闻了？一个汉堡就是一篇。

昨天 21:30
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手机锋友q9ujeug
7 楼

国内有不

昨天 21:48
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fischael
8 楼
作者乔纳森森森写的这篇巨巨巨无霸文章真不错😃
昨天 22:40
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arrilam
9 楼

可以来到中国啊，45元一个就可以。

昨天 23:02
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幸福铭铭家
10 楼

汉堡王不是已经有了吗

昨天 23:17
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