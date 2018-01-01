台积电4月开始大规模量产5nm芯片

乔纳森森森 发表于: 03-11 20:35:37
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初期5nm的产能应该会被大厂瓜分。
作为知名芯片代工工厂的台积电，已经开始了 5nm 芯片的试产。据外媒报道，台积电将会在 4 月开始大规模量产 5nm 制程的芯片。
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据悉，台积电目前生产 5nm 的产能已经被客户全数预订，至于 4 月份是为哪家公司量产 5nm 芯片，目前尚未有明确的消息。5nm 工艺是继 2018 年量产的 7nm 工艺之后，芯片制造方面的新一代先进工艺，台积电在 5nm 方面也已研发多年，去年就已开始试产。

此前台积电 CEO 透露，同 2018 年量产的 7nm 工艺相比，5nm 是完整的工艺节点跨越，可使晶体管的密度在理论上提升 80%，速度提升 20%。

从现有资料判断，5nm 产能的大头应该由苹果占据，对象是秋季新 iPhone 的 A14 处理器芯片，其余主要客户应该还有华为海思等。据称 A14 的性能将媲美 Intel 6 核 45 瓦移动标压处理器，麒麟 1020 的性能相较于麒麟 990 提升多达 50%。
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yiyisyt
沙发

作为中芯国际的一份子，这个怎么喷，挺急的，在线等。

昨天 20:50
来自 iPhone XR
hggghjhhhh
板凳
苹果新品一般都是先吹下牛逼，实际体验和上一代差别不大
昨天 21:27
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beaexy
地板
芯片提升，系统和程序拉下后腿，得益于先进的iOS生态系统，修复了过于流畅的bug
昨天 22:05
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可爱的小歪
4 楼
引用 @hggghjhhhh 的回复
苹果新品一般都是先吹下牛逼，实际体验和上一代差别不大

不会，苹果会通过提升GPU能效同时对散热进行限制区分代际体验。举个栗子：理论性能来说A10都足够和平精英流畅画质60FPS，但实际上iPhone普遍2.5-3W的散热设计使得只有A13能稳住不掉帧不降亮度，A12能稳住帧率但是稳不住亮度，A11亮度跟帧率都不稳，A10干脆就限制最高40FPS还疯狂降亮度

昨天 22:10
来自 iPhone 7 Plus
hggghjhhhh
5 楼
引用 @可爱的小歪 的回复

不会，苹果会通过提升GPU能效同时对散热进行限制区分代际体验。举个栗子：理论性能来说A10都足够和平精英流畅画质60FPS，但实际上iPhone普遍2.5-3W的散热设计使得只有A13能稳住不掉帧不降亮度，A12能稳住帧率但是稳不住亮度，A11亮度跟帧率都不稳，A10干脆就限制最高40FPS还疯狂降亮度

其实怎么说呢，普通人只是实际体验，这些数据很少人关心，苹果只有隔代才能体验出差别

昨天 22:13
来自 iPhone 11
可爱的小歪
6 楼
引用 @hggghjhhhh 的回复

其实怎么说呢，普通人只是实际体验，这些数据很少人关心，苹果只有隔代才能体验出差别

你要是不玩游戏，决定体验的是RAM容量以及RAM管理策略

昨天 22:19
来自 iPhone 7 Plus
Cowbane
7 楼
引用 @hggghjhhhh 的回复
苹果新品一般都是先吹下牛逼，实际体验和上一代差别不大
普通用户也不关心性能啊
昨天 23:04
来自 威锋网页版
nhmay_ljyun
8 楼

希望华为麒麟处理器越做越好

31分钟前
来自 iPhone XS Max