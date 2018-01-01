台积电4月开始大规模量产5nm芯片

作为知名芯片代工工厂的台积电，已经开始了 5nm 芯片的试产。据外媒报道，台积电将会在 4 月开始大规模量产 5nm 制程的芯片。据悉，台积电目前生产 5nm 的产能已经被客户全数预订，至于 4 月份是为哪家公司量产 5nm 芯片，目前尚未有明确的消息。5nm 工艺是继 2018 年量产的 7nm 工艺之后，芯片制造方面的新一代先进工艺，台积电在 5nm 方面也已研发多年，去年就已开始试产。此前台积电 CEO 透露，同 2018 年量产的 7nm 工艺相比，5nm 是完整的工艺节点跨越，可使晶体管的密度在理论上提升 80%，速度提升 20%。从现有资料判断，5nm 产能的大头应该由苹果占据，对象是秋季新 iPhone 的 A14 处理器芯片，其余主要客户应该还有华为海思等。据称 A14 的性能将媲美 Intel 6 核 45 瓦移动标压处理器，麒麟 1020 的性能相较于麒麟 990 提升多达 50%。