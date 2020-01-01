薄荷叶为打造新型防冻材料提供新思路

飞机机翼一旦结冰的话，工作人员就需要及时去除机身上的冰块，否则增加的重量就会使得飞机难以起飞，又或者一旦升空就可能造成飞机事故，科学家们一直在寻找更好的方法来解决这个问题。这其中就包括了西北大学的一个研究小组，该研究小组声称受到薄荷叶的启发，一种新的表面涂层可以减少多达 60％的霜冻形成。这种特殊的涂层是由西北工程学院的研究人员开发的，他们从霜在某些类型的叶子上形成的方式中汲取了灵感。薄荷叶具有微小的峰谷并呈现出波纹状的几何形状，这使得霜冻不可能在其整个表面均匀分布。研究人员团队通过计算机模拟和实验对此进行了进一步研究，结果发现虽然凝结物在叶子的峰顶上会发生积聚，但在凹陷的“峰谷”里面却很少出现。即使在冰点以下，那里积聚的东西也会很快蒸发，这为新型防冻表面提供了蓝图。进一步的实验模仿了这种自然现象，研究人员制作了一个表面只有一毫米高的微小峰谷，以 40 至 60 度之间的角度向下倾斜。尽管峰顶上确实积有薄薄的霜，但独特的地形和整个表面的设计使它们的除霜效率更高。