肥宅老了认知可能下降：吃个牛油果压压惊

根据一些报告显示，超重又或者是肥胖的人在老年时认知出现下降的风险会增加。但是一项新的研究表明，每天食用牛油果可能会有帮助，它可以让上述人群保持精神集中。叶黄素是一种与认知功能相关的色素，而牛油果又是叶黄素的天然来源，虽然以前已经在儿童和老年人中研究过牛油果的饮食功效，但之前的研究并没有针对肥胖者进行。近日伊利诺伊大学香槟分校的科学家着手改变了这一现状，研究人员将参与者分成了两类，其中一类每天的饮食包括新鲜的牛油果，而另一类每天的饮食则不包含。在为期 12 周的测试中，所有测试对象都完成了三个旨在测试其注意力水平的认知测试。另外，在他们的血清和视网膜中测量了叶黄素水平，结果发现，不仅牛油果食者的叶黄素水平高于对照组，而且在三种测试之中的表现也明显更好。研究人员承认，除了叶黄素，这还可能归因于牛油果的其它一些健康物质，例如富含纤维和单不饱和脂肪。叶黄素的其它饮食来源（例如多叶蔬菜或鸡蛋）也可能具有类似的作用。