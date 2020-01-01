很快HomeKit兼容的灯具也会支持“夜览”

乔纳森森森 发表于: 03-11 16:33:40
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对于"夜览"功能,很多朋友亲切地称呼其为"屎黄色"屏幕。
“夜览”是苹果在其系统上推出的一项功能，该功能可自动将屏幕的颜色调整到光谱较暖的一端，以起到放松用户眼睛的作用。据悉在即将推出的 iOS 14 更新中，苹果的 HomeKit 框架已将该功能用于某些可连接的家居配件上，例如智能灯。
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外媒 9to5Mac 指出，智能照明是苹果智能家居框架的初始类别之一。HomeKit 长期以来一直具有通过自动化和场景控制灯光亮度，颜色和灯光温度的功能。而在 iOS 14 中，HomeKit 的新功能是能够全天侯地自动调整灯光的色温。

在 iOS 14 中，为了与室外光线环境相匹配，HomeKit 兼容的智能灯白天会选择较冷的色温，而夜间则采用较暖的色温。

报道进一步指出，苹果正在开发一项目前只能描述为 HomeKit 智能灯的夜览功能：预计该更新将支持能够在一天中逐渐改变照明色温的功能，而且这种过渡十分自然，不会引起不适。目前“夜览”功能仅能在 iOS 和 macOS 上使用。
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lk0906
沙发

开个true tune就足够了，不要关灯玩手机最好

2小时前
来自 iPhone XS Max
一笑为灬红颜
板凳

厉害了

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
甘之如饴哦
地板

缺个灯儿，只要设计语言还是苹果味就买

2小时前
来自 iPhone XS
Lllcc
4 楼
牛逼啊，我的灯不支持色温调节那不是懵逼了？
1小时前
来自 威锋网页版
happy_7788
5 楼

这个的确不错，嗯期待

36分钟前
来自 iPhone XS