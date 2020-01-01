iOS 14软件代码还曝光了一系列新品

除了软件方面的爆料之外，外媒 9to5Mac 还在 iOS 14 的代码中发现了有关苹果即将推出的硬件更新，包括新的 iPad Pro、新的 iPhone 和 AirTags 的许多细节。该代码还显示，苹果在开发新的 Apple TV 遥控器。根据 iOS 14 代码显示，即将到来的 iPad Pro 更新将包括一个新的三镜头相机矩阵，还包括 ToF 3D 传感器，广角镜头，超广角镜头和远摄镜头，类似 iPhone 11 Pro 的规格，这毫无疑问是 iPad Pro 的一项重大更新。ToF 传感器可能会用于新的增强现实功能。9to5Mac 今天早些时候报道称，苹果正在为 iOS 14 开发一个新的增强现实应用，该应用将允许用户通过 AR 获得有关周围世界的更多信息。iOS 14 代码还包含有关即将推出的“iPhone 9”的详细信息，据悉这款 iPhone 将支持 Touch ID 以及 Express Transit 功能，苹果希望推动不支持 Express Transit 的 iPhone 6 用户升级到新 iPhone。新款 iPhone 预计将于今年春季发布，可能会与 iOS 13.4 一同发布。9to5Mac 还曝光了 iOS 14 代码中出现了有关 Apple TV 更新的新详细信息。先前版本的 tvOS 13 代码显示，苹果公司正在开发新的 Apple TV，但是 iOS 14 还包含了一个新消息，也就是还有一个新的 Apple TV 遥控器。目前尚不清楚更多具体信息，但 Siri Remote 已成为许多 Apple TV 用户的争论焦点。它的价格也相对较高，因此无法帮助 Apple TV 与低成本流媒体电视盒子进行竞争。苹果还为 Apple TV 开发了新的锻炼应用，该应用将允许用户下载来进行锻炼和健身，用户可通过 Apple TV 进行训练。所有数据将同步到 Apple Watch，而内置 Apple Music 将允许用户在锻炼期间收听自己的音乐。最后，iOS 14 代码提供了有关苹果即将推出的 AirTags 物品跟踪器的新详细信息。iOS 14 代码显示，用户可以通过 iOS 批量设置AirTags，并且用户可以更换电池。