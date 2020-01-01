Apple Pay内置支付宝 还有这些iOS 14爆料要知道

乔纳森森森 发表于: 03-11 11:40:14
来自 威锋网页版
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听起来iOS 14还是挺“香”的。
关于 iOS 14 的爆料今天又有了很多新发现，包括新的壁纸组成，支持第三方选择与自定义壁纸的设置，一些出色的新辅助功能，以及 Apple Pay 中的支付宝支持等等。
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改进的辅助功能

iOS 14 看起来将提供一些主要的新辅助功能，外媒在代码中发现了一项新功能，该功能能够检测重要声音，例如火灾警报器、警报器、门铃声甚至婴儿哭泣。iOS 可能会将这些警报转换成针对听力受损者的触觉反馈。

更多新的辅助功能将为相机提供检测手势的支持，而“音频调节可改善 AirPods 或 EarPods 对轻度至中度听力损失人群的音频体验”。接下来的 iOS 14 更新应该提供在设备上运行听力图的功能，以帮助用户调整音频。

壁纸更新

在 iOS 13 中，壁纸仅分为动态，静态和实时三个类别。例如，进入静止画面后，您将在一处看到所有可用选项。在 iOS 14 上，代码显示我们将看到“地球和月亮”，“花朵”等类别。

令人期待的是，第三方似乎将能够提供壁纸集并将其直接集成到 iOS 设置中。

其它功能

苹果的 Shot on iPhone 广告系列大获成功，并且在最近几年中举办了多次 Shot on iPhone 比赛。苹果将通过 iOS 14 在照片应用中集成#shotoniPhone 挑战，用户可以在应用中提交和查看结果。
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对于国内用户来说，另一个更新包括了支付宝对 iOS 14 的 Apple Pay 的支持。届时我们可能可以在 Apple Pay 中直接使用支付宝账户进行支付。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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190770077
沙发
抄抄抄）
7小时前
来自 威锋网页版
leo0306
板凳
支付宝也可以离线支付，所以合成到AP里去了，马云是赢家，裤黑也是赢家~
7小时前
来自 威锋网页版
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薛之谦1
地板

听起来还不错的样子

6小时前
来自 iPhone XR
诗意栖居
4 楼
引用 @leo0306 的回复
支付宝也可以离线支付，所以合成到AP里去了，马云是赢家，裤黑也是赢家~

可以有。

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
李少1992
5 楼

三星早就集成了

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
尤文图斯前锋C
6 楼
又没觉得13.4B5，字体变黑了
5小时前
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190770077
7 楼
支付宝早早改版成改版聊天软件就没微信的事了
5小时前
来自 威锋网页版
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魄渊
8 楼
引用 @190770077 的回复
支付宝早早改版成改版聊天软件就没微信的事了
<p>支付宝一直可以聊天，只是没什么人用</p>
3小时前
来自 iPhone 8
Gyxs
9 楼
先看看
3小时前
来自 威锋网页版
wei600
10 楼
引用 @leo0306 的回复
支付宝也可以离线支付，所以合成到AP里去了，马云是赢家，裤黑也是赢家~

我的钱包是输家，，，

21分钟前
来自 iPhone XS Max