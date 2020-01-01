Apple Pay内置支付宝 还有这些iOS 14爆料要知道

关于 iOS 14 的爆料今天又有了很多新发现，包括新的壁纸组成，支持第三方选择与自定义壁纸的设置，一些出色的新辅助功能，以及 Apple Pay 中的支付宝支持等等。iOS 14 看起来将提供一些主要的新辅助功能，外媒在代码中发现了一项新功能，该功能能够检测重要声音，例如火灾警报器、警报器、门铃声甚至婴儿哭泣。iOS 可能会将这些警报转换成针对听力受损者的触觉反馈。更多新的辅助功能将为相机提供检测手势的支持，而“音频调节可改善 AirPods 或 EarPods 对轻度至中度听力损失人群的音频体验”。接下来的 iOS 14 更新应该提供在设备上运行听力图的功能，以帮助用户调整音频。在 iOS 13 中，壁纸仅分为动态，静态和实时三个类别。例如，进入静止画面后，您将在一处看到所有可用选项。在 iOS 14 上，代码显示我们将看到“地球和月亮”，“花朵”等类别。令人期待的是，第三方似乎将能够提供壁纸集并将其直接集成到 iOS 设置中。苹果的 Shot on iPhone 广告系列大获成功，并且在最近几年中举办了多次 Shot on iPhone 比赛。苹果将通过 iOS 14 在照片应用中集成#shotoniPhone 挑战，用户可以在应用中提交和查看结果。对于国内用户来说，另一个更新包括了支付宝对 iOS 14 的 Apple Pay 的支持。届时我们可能可以在 Apple Pay 中直接使用支付宝账户进行支付。