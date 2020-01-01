《地平线：零之曙光》今夏登陆 PC 平台

《地平线：零之曙光》是由 Guerrilla Games 开发并由索尼互动娱乐发行的动作角色扮演游戏，最早在 PlayStation 4 平台独占发行。而如今三年过去了，索尼互动娱乐全球工作室（SIE）宣布本作，目前已在 Steam 上架。这也是 SIE 旗下工作室的游戏作品首次脱离独占，在 PlayStation 以外的平台上发行。剧情围绕着一名生活在被机械占领的世界的女猎人亚萝伊（Aloy），主角能以远程武器、冷兵器和隐蔽战术与机械生物作战以从其遗骸中掠夺资源，同时探索整个开放世界与在部落进行任务以了解主线剧情。出色的剧情设置和游戏系统使得《地平线 零之曙光》得到业界的广泛好评，Metacritic 根据 110 条点评给《地平线 零之曙光》打出了 89 分（满分 100）的分数。《地平线 零之曙光》在发行首周便成为英国当周电子游戏销售榜冠军，同时超越《无人深空》以及《神秘海域4：盗贼末路》成为英国 PlayStation 4 史上发行首周销售量最高的游戏。日本方面，《地平线 零之曙光》在开买首周售出售出近 117000 份，在单周销售量仅次于《塞尔达传说 旷野之息》。