不冒险：苹果3月春季发布会或已“泡汤”

乔纳森森森 发表于: 03-11 11:04:35
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有消息称这些新品将会改成“线上发布”。
据外媒 Cult of Mac 透露，一个熟悉苹果的来源称，在“iPhone SE2”的生产继续延迟之后，苹果已经决定推迟三月份的产品发布会。
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之所以决定推迟计划中的事件，是因为新型冠状病毒在加利福尼亚州和其他地区的影响日益严重。

消息人士称，苹果公司越来越担心将约 1000 人以上聚集在一起的大型会议，该发布会原定于 3 月下旬在加利福尼亚州库比蒂诺 Apple Park 的史蒂夫·乔布斯剧院举行。

消息人士称苹果高管对此表达了一些担忧，担心苹果无法确保公众活动在密闭的建筑物中进行是否能保证安全。这项决定是在圣塔克拉拉县公共卫生部门周一发布声明后作出的，卫生部门禁止在 3 月 11 日至 4 月 1 日期间举行 1000 人以上的群众集会。

苹果内部消息人士透露，圣塔克拉拉县的声明是苹果决定不举行 3 月发布会的“主要原因”。至于发布会是延期还是取消，目前没有进一步的消息，也有消息称这些新品将会改成“线上发布”。
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汫汐
沙发

1小时前
来自 iPhone X
甘之如饴哦
板凳

开局一张图…………😂😂线上发布也行，希望那个翻译姐姐还在

1小时前
来自 iPhone XS
crazykook
地板
其实苹果偷偷上线新产品也挺多的，何况这次iPhone9的变化也没有多少
1小时前
来自 威锋网页版
害羞的小天使
4 楼

这些，是哪些？

1小时前
来自 iPhone XS
heheBear
5 楼

先是确认3.31号举行，然后再报道推迟，啥也没发生就水了两篇新闻，美滋滋

53分钟前
来自 iPhone XR
任e逍遥
6 楼

可以录播，没有观众的那种

41分钟前
来自 iPhone 11 Pro
leo0306
7 楼
继续用八P
32分钟前
来自 威锋网页版
霸气的冰红茶
8 楼

直接上架吧，简单方便，还安全

14分钟前
来自 iPhone XS Max