不冒险：苹果3月春季发布会或已“泡汤”

据外媒 Cult of Mac 透露，一个熟悉苹果的来源称，在“iPhone SE2”的生产继续延迟之后，苹果已经决定推迟三月份的产品发布会。之所以决定推迟计划中的事件，是因为新型冠状病毒在加利福尼亚州和其他地区的影响日益严重。消息人士称，苹果公司越来越担心将约 1000 人以上聚集在一起的大型会议，该发布会原定于 3 月下旬在加利福尼亚州库比蒂诺 Apple Park 的史蒂夫·乔布斯剧院举行。消息人士称苹果高管对此表达了一些担忧，担心苹果无法确保公众活动在密闭的建筑物中进行是否能保证安全。这项决定是在圣塔克拉拉县公共卫生部门周一发布声明后作出的，卫生部门禁止在 3 月 11 日至 4 月 1 日期间举行 1000 人以上的群众集会。苹果内部消息人士透露，圣塔克拉拉县的声明是苹果决定不举行 3 月发布会的“主要原因”。至于发布会是延期还是取消，目前没有进一步的消息，也有消息称这些新品将会改成“线上发布”。