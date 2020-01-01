一觉醒来：苹果又带来了一波新的测试版系统

苹果正在推进各个系统的 Beta 版测试工作，一觉醒来，苹果又发布了多个系统的最新测试版本。今天凌晨，苹果向开发者推送了最新的 Beta 版软件，这一次发布的包括了 iOS 13.4、iPadOS 13.4、tvOS 13.4 和 macOS Catalina 10.15.4，都是各个系统的第五个 Beta 版本。其中最令人关注的无疑是 iOS 13.4 的正式版本，目前已知该版本将会带来一系列更新，包括：新的“ CarKey” API 将激活 iPhone 和 Apple Watch 解锁，锁定和启动配备 NFC 汽车的功能。 除此之外，iOS 13.4 还带来了 9 种新的 Memoji 贴纸类型，邮件工具栏的重新设计。iOS 13.4 之前的 Beta 版还显示，苹果似乎正在计划带来针对 iOS 设备进行 OTA 的系统恢复功能。如无意外，iOS 13.4 正式版很可能会预装在传闻中发布的春季新品上。macOS 方面则是屏幕时间使用限制，iCloud Drive 文件夹共享的回归，以及 Xcode 11.4 的 beta 版本， 开发人员现在可以将 App 捆绑到 iOS 和 macOS 上的单次购买中。