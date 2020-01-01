早高FENG：乐高马力欧联动/特斯拉生产总监离职

▎乐高马力欧联动

▎特斯拉生产总监离职

▎《地平线 零之曙光》登陆 PC

▎一加 8 全系 5G

3 月 10 日是“马力欧日”（马里奥日），除了此前已经宣布在 Switch eshop 中推出相关游戏的折扣后，任天堂和乐高又于昨日晚上宣布进行联动，似乎暗示他们将与乐高合作推出马力欧相关产品，至于是任天堂的乐高游戏，还是乐高的马力欧套装，目前尚未公布细节。不过，这次两家公司是肯定要“搜刮”你的钱包了。特斯拉最近可谓麻烦不断，除了在中国遭遇“换芯门”之外，马斯克对于疫情的“大嘴”言论也饱受争议。雪上加霜的是，外媒今天早些时候宣布特斯拉公司生产总监贾廷德·狄隆(Jatinder Dhillon)已经于近日离职。他在特斯拉已经工作了 7 年多的时间，负责 Model 3 车型的生产。至于离职原因，目前尚未清楚。索尼 PS4 的 3A 大作《地平线 零之曙光》将于今年夏季登陆 PC 平台，索尼 PlayStation 全球工作室主席 Hermen Hulst 在官方的一篇采访中正式确认了这一消息。这款优质的作品此前已经被曝会登陆 PC，现在终于确认。主席同时指出，这并不代表索尼每一款第一方游戏都会登陆 PC。昨天晚上，一加创始人刘作虎在社交媒体上表示，其下一代产品，也就是一加8系列将会全系支持 5G。在回复网友的时候也承认 5G 成本将会较 4G 高出不少，因此也有网友推测一加 8 和一加 8 Pro 的售价才会上涨，而这也是行业近期的趋势。除了 5G 外，屏幕、相机模组、内存、存储等硬件的提升也带来了成本的上涨。