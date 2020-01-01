腾讯安全实验室教你戴口罩解锁 FaceID
MarcusKei 发表于: 03-11 10:16:45
来自 威锋网页版
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但是安全吗？
腾讯玄武实验室近日发表了一篇文章，其中介绍了「如何实现戴着口罩也能人脸解锁 iPhone」的窍门，如果你最近也经常因为戴口罩而无法在 iPhone 或者 iPad 上实现人脸解锁的话，不妨试一试。
具体步骤分为以下几步：
第一步：取一只全新的口罩，左右对折，将两个耳挂绳重合后挂于一侧耳朵上（左右耳均可）。用手捏住口罩的中间偏下位置拉至半遮面状态；
第二步：保持半遮面状态，设置 Face ID；
第三步：触发 FaceID 录入的圆形取景画面后需保持口罩与脸的相对位置不变，头部转圈录入面容；
第四步：摘掉口罩后尝试解锁手机；
第五步：正常佩戴口罩后尝试解锁手机。
需要注意的是，在第一步时需要尽可能保证口罩贴紧脸，避免出现明显褶皱，而且口燥的上角需要遮挡住完整的半个鼻尖，建议使用新口罩避免褶皱影响效果。
腾讯玄武实验室表示口罩解锁 FaceID 利用的是「面容模板的镜像匹配性质」，而且这一方法通过他们的测试发现适用于不同款式的口罩，包括普通一次性医用口罩、N95口罩、带呼吸阀的口罩等。
在 iPhone X 首次引入 FaceID 时，关于这项技术是否安全就曾经引起广泛的讨论，甚至有人为了验证其适用性，进行了各类不同测试，例如打印 2D 平面人脸照片、佩戴口罩、戴假发、戴墨镜等等。
事实证明， 在佩戴帽子、围巾、眼镜、隐形眼镜和各种太阳眼镜等各种不大范围遮盖面部的装饰品时，FaceID 是能够正常使用的。而一旦面部被大部分遮盖，例如佩戴口罩遮挡口鼻时，FaceID 往往就会无法成功验证。
事实上，苹果在推出 FaceID 是就预想到这些情况的发生，所以为其加入了多道安全措施。首先是设备的原深感摄像头，它能够保证采集到人脸的 3D 信息，这样当尝试使用 2D 数字照片来解锁设备时就无法通过验证。此外，其芯片内的反欺诈神经网络和面部动作感知能力也能在一定程度上避免通过 3D 打印头像或者在不知情的情况下被解锁的几率。
那么腾讯安全实验室介绍的戴口罩解锁 FaceID s会否会对设备安全造成影响？
关于这一点，腾讯玄武实验室也给出自己的看法：「从技术上看，鼻子以上部分面容的特征空间仍足够丰富，且即使戴口罩后口鼻部也有部分 3D 轮廓信息可被 Face ID 使用。但是，虽然我们认为这不失为一种可在疫情期间临时使用的方法，但无法对使用该方法后可能出现的情况做出任何保证。」
所以这种方式只能当作是在疫情期间的「临时措施」，在疫情过去之后还是要记得重设 FaceID 来保证设备安全。而且极度看重设备安全性的苹果在得知了这种「后门」之后，估计也会很快推出修复措施吧。
具体步骤分为以下几步：
第一步：取一只全新的口罩，左右对折，将两个耳挂绳重合后挂于一侧耳朵上（左右耳均可）。用手捏住口罩的中间偏下位置拉至半遮面状态；
第二步：保持半遮面状态，设置 Face ID；
第三步：触发 FaceID 录入的圆形取景画面后需保持口罩与脸的相对位置不变，头部转圈录入面容；
第四步：摘掉口罩后尝试解锁手机；
第五步：正常佩戴口罩后尝试解锁手机。
需要注意的是，在第一步时需要尽可能保证口罩贴紧脸，避免出现明显褶皱，而且口燥的上角需要遮挡住完整的半个鼻尖，建议使用新口罩避免褶皱影响效果。
腾讯玄武实验室表示口罩解锁 FaceID 利用的是「面容模板的镜像匹配性质」，而且这一方法通过他们的测试发现适用于不同款式的口罩，包括普通一次性医用口罩、N95口罩、带呼吸阀的口罩等。
在 iPhone X 首次引入 FaceID 时，关于这项技术是否安全就曾经引起广泛的讨论，甚至有人为了验证其适用性，进行了各类不同测试，例如打印 2D 平面人脸照片、佩戴口罩、戴假发、戴墨镜等等。
事实证明， 在佩戴帽子、围巾、眼镜、隐形眼镜和各种太阳眼镜等各种不大范围遮盖面部的装饰品时，FaceID 是能够正常使用的。而一旦面部被大部分遮盖，例如佩戴口罩遮挡口鼻时，FaceID 往往就会无法成功验证。
事实上，苹果在推出 FaceID 是就预想到这些情况的发生，所以为其加入了多道安全措施。首先是设备的原深感摄像头，它能够保证采集到人脸的 3D 信息，这样当尝试使用 2D 数字照片来解锁设备时就无法通过验证。此外，其芯片内的反欺诈神经网络和面部动作感知能力也能在一定程度上避免通过 3D 打印头像或者在不知情的情况下被解锁的几率。
那么腾讯安全实验室介绍的戴口罩解锁 FaceID s会否会对设备安全造成影响？
关于这一点，腾讯玄武实验室也给出自己的看法：「从技术上看，鼻子以上部分面容的特征空间仍足够丰富，且即使戴口罩后口鼻部也有部分 3D 轮廓信息可被 Face ID 使用。但是，虽然我们认为这不失为一种可在疫情期间临时使用的方法，但无法对使用该方法后可能出现的情况做出任何保证。」
所以这种方式只能当作是在疫情期间的「临时措施」，在疫情过去之后还是要记得重设 FaceID 来保证设备安全。而且极度看重设备安全性的苹果在得知了这种「后门」之后，估计也会很快推出修复措施吧。
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