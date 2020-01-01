戴森推出 Corrale 直发造型器

继 Supersonic 吹风机和 Airwrap 美发造型器之后，戴森在今天推出了新的个人护理设备 —— Corrale 直发造型器。据戴森介绍，Corrale 直发造型器采用了业界唯一的包覆式弹性面板专利设计，让头发在均匀受力的同时，发束亦不至松散滑出。此外还配备了三段精确温度设定（165°C、185°C、210°C」，适合不同的发质，用户可根据发质及造型需求自行调整温度。戴森创办人 JamesDyson 表示，Corrale 直发造型器能在较低温度下创造比传统直发器更加理想的造型效果，也可避免头发承受反复高温造型，减少直发过程中一半的热伤害。Corrale 直发造型器支持无线使用，完全充满电需要 70 分钟，在温度最高的档位下能连续直发 30 分钟。和戴森的其他产品一样，Corrale 直发造型器的价格也很「戴森」，售价 499 美元，约合 3500 元，国行版将于近期上市。