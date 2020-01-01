苹果爱尔兰员工确诊新冠 目前已经被隔离
乔纳森森森 发表于: 03-10 20:39:28
来自 威锋网页版
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正常运营期间，约有6000人在这家工厂工作。
苹果在今天的一份声明中表示，其爱尔兰科克园区的一名员工已经确诊了新型冠状病毒，目前处于隔离状态。苹果表示，将继续在所有办公室和零售店内进行定期的深层清洁。
苹果已经与当地卫生部门合作评估情况，一些员工已经被告知留在家中。上周末苹果告诉其全球公司办公室的员工，如果工作允许他们可以在家工作。当时苹果表示，也在部署新措施以确保依然在工作人员的安全。
这些政策包括在工作地点内降低“密度”，由于冠状病毒传播的风险仍然很高。苹果在许多国家/地区的零售商店减少了天才吧 的预约和 Today at Apple 的活动。尽管尚未得到证实，但人们普遍预计苹果将取消其通常在 6 月召开的 WWDC 开发者大会，因为地方当局建议公司暂时不要举行大型活动，以限制冠状病毒的传播。
在正常运营期间，约有 6000 人在苹果爱尔兰科克的工厂工作。该地点涵盖公司的各种职责部门，包括市场营销，产品研究和 AppleCare。
苹果已经与当地卫生部门合作评估情况，一些员工已经被告知留在家中。上周末苹果告诉其全球公司办公室的员工，如果工作允许他们可以在家工作。当时苹果表示，也在部署新措施以确保依然在工作人员的安全。
这些政策包括在工作地点内降低“密度”，由于冠状病毒传播的风险仍然很高。苹果在许多国家/地区的零售商店减少了天才吧 的预约和 Today at Apple 的活动。尽管尚未得到证实，但人们普遍预计苹果将取消其通常在 6 月召开的 WWDC 开发者大会，因为地方当局建议公司暂时不要举行大型活动，以限制冠状病毒的传播。
在正常运营期间，约有 6000 人在苹果爱尔兰科克的工厂工作。该地点涵盖公司的各种职责部门，包括市场营销，产品研究和 AppleCare。