电子竞技成为亚洲又一运动会正式比赛项目

电子竞技近年来越来越为人所熟知，除了核心是“电子游戏”之外，它还是一个达到“竞技”层面的体育项目。据悉，电子竞技现已成为 2021 年芭堤雅亚洲室内与武道运动会的正式比赛项目。亚洲室内与武道运动会（以下简称“亚室武会”）主要由亚洲地区举行，是亚洲室内规模最大的综合性运动会，由亚洲奥林匹克理事会的成员国轮流主办，每四年举办一届，参赛国主要分布在东亚、东南亚、南亚、西亚、中亚和大洋洲。这也是电子竞技项目第一次成为该运动会的正式项目，之前在 2013 年和 2017 年电子竞技曾成为该赛事的表演项目，不过表演项目是不计入官方的奖牌数目的。随着其正式成为2021年亚室武会的正式项目，中国的电子竞技运动员们也可以开始在这个赛事中去竞夺奖牌了。值得一提的是，此前亚洲奥林匹克理事会已经宣布 2022 年在杭州举办的第 19 届亚运会将首次把电子竞技纳为正式比赛项目。