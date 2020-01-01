PS5规格曝光：这样的配置玩游戏爽不爽？

乔纳森森森 发表于: 03-10 18:43:17
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索尼大法的主机，相信大家已经准备好钱包了。
PlayStation 5 无疑是今年主机圈内最为重磅的其中一款产品，索尼此前已经宣布这款产品将于年底推出，不过对于这部主机的规格，我们了解得并不多。
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近日又有国外匿名用户爆料了关于这款产品的信息，我们来看看是否有新的信息吧：

60 个计算单元的 13.3 TF 定制 RDNA 2 GPU，频率为 1.7GHz
AMD Zen2 8 核处理器,时钟频率为 3.4GHz（索尼正在提升至 3.7GHz）
16GB GDDR6 显存和 4GB 的 DDR4 内存
1TB 5.5GB/s 的 SSD
专用的 RT 和 3D 音频核心
565GB 带宽
向下兼容所有 PlayStation 游戏主机，首发有超过 1000 款的游戏库
具有触觉触发器，心跳监视器和内置麦克风的增强型 Dual Shock 5 手柄
PlayStation AI 助手，可让您通过语音命令更改游戏，创建聚会等

最后，消息还透露这款主机的价格可能为 499 美元起步。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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w85128388
沙发

小白求教，不是说有单独的光追硬件吗？请问那个是负责光追的？

3小时前
来自 iPhone X
ZHU爺
板凳

我觉得没有强大的图形处理需求的话一台苏菲或者MacBook 配一个主机简直完美

2小时前
来自 iPhone 6S
奥巴熊丶
地板

4g的运存？？？

1小时前
来自 iPhone X
wgf388
4 楼
ps4没买，ps5肯定要买
1小时前
来自 威锋网页版
手机锋友bw1l3k8
5 楼

16g的显存......

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
JyeLou
6 楼

我看显存和运存是写反了

16g显存得多贵的主机

1小时前
来自 iPhone 7
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微信33e4tf9
7 楼
引用 @JyeLou 的回复

我看显存和运存是写反了

16g显存得多贵的主机

正常，都是特制的游戏主机
25分钟前
来自 威锋网页版
与风同high
8 楼

期望骚尼出个配套的入耳式耳机，广东人表示之前那个PS4耳机大罩子太热了

13分钟前
来自 iPhone X