PS5规格曝光：这样的配置玩游戏爽不爽？

PlayStation 5 无疑是今年主机圈内最为重磅的其中一款产品，索尼此前已经宣布这款产品将于年底推出，不过对于这部主机的规格，我们了解得并不多。近日又有国外匿名用户爆料了关于这款产品的信息，我们来看看是否有新的信息吧：60 个计算单元的 13.3 TF 定制 RDNA 2 GPU，频率为 1.7GHzAMD Zen2 8 核处理器,时钟频率为 3.4GHz（索尼正在提升至 3.7GHz）16GB GDDR6 显存和 4GB 的 DDR4 内存1TB 5.5GB/s 的 SSD专用的 RT 和 3D 音频核心565GB 带宽向下兼容所有 PlayStation 游戏主机，首发有超过 1000 款的游戏库具有触觉触发器，心跳监视器和内置麦克风的增强型 Dual Shock 5 手柄PlayStation AI 助手，可让您通过语音命令更改游戏，创建聚会等最后，消息还透露这款主机的价格可能为 499 美元起步。