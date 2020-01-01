别忘了它：苹果近期还可能会发布这款耳机产品

乔纳森森森 发表于: 03-10 16:57:02
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新耳机将提供黑色，白色和红色三色可选。
在上周出现在 FCC（美国联邦通信委员会）之后，苹果 Powerbeats 系列的新品，也就是 Powerbeats 4 应该很快就会和消费者们见面了。

外媒 WinFuture 网站已曝光了 Powerbeats 4 的产品规格和一些宣传照，根据消息来源，新的 Powerbeats 4 采用了稍微更光滑的设计，放入耳部后应该会带来更舒适的感觉，并具有长达 15 小时的电池续航。
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不出所料的话，新的 Powerbeats 将采用 Apple H1 芯片并支持 Hey Siri，而Beats标识兼用作按钮，可用于播放，暂停和快进曲目，类似于旧版 AirPods 的双击手势，然后可以长按该按钮来激活 Siri。根据泄漏的照片，新耳机将提供黑色，白色和红色三色可选。

如果如消息所示电池续航时间是 15 小时的话，则与 Powerbeats3 标称的音乐播放续航时间 12 小时相比增加了 3 小时。Powerbeats 4 耳机显然可以通过 Lightning 充电，这是 Powerbeats 系列首款可以使用这种方式充电的产品。

预计这款耳机将在近期发布，可能会与 iOS 13.4 一同到来。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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甘之如饴哦
沙发

运动耳机，你不谈音质，我们就不诋毁你😂😂

5小时前
来自 iPhone XS
dogbeat11000
板凳
喜欢苹果就是喜欢它的简洁，音质毫无乐趣
5小时前
来自 威锋网页版
狮子座的流星雨
地板

别的我不管！反正我用我的airpods pro美滋滋！

4小时前
来自 iPhone X
ZHU爺
4 楼

等个大半年 六折beats真香 Beats算是折价最快的苹果产品了吧（不知道能不能算苹果的🙈

4小时前
来自 iPhone 6S
苹果份子钱
5 楼
我运动,喜欢运动耳机,怎么动都没事
3小时前
来自 威锋网页版
itt
6 楼

AirPod pro 运动时，比AirPods 容易掉

2小时前
来自 iPhone XR