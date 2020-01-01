别忘了它：苹果近期还可能会发布这款耳机产品

在上周出现在 FCC（美国联邦通信委员会）之后，苹果 Powerbeats 系列的新品，也就是 Powerbeats 4 应该很快就会和消费者们见面了。外媒 WinFuture 网站已曝光了 Powerbeats 4 的产品规格和一些宣传照，根据消息来源，新的 Powerbeats 4 采用了稍微更光滑的设计，放入耳部后应该会带来更舒适的感觉，并具有长达 15 小时的电池续航。不出所料的话，新的 Powerbeats 将采用 Apple H1 芯片并支持 Hey Siri，而Beats标识兼用作按钮，可用于播放，暂停和快进曲目，类似于旧版 AirPods 的双击手势，然后可以长按该按钮来激活 Siri。根据泄漏的照片，新耳机将提供黑色，白色和红色三色可选。如果如消息所示电池续航时间是 15 小时的话，则与 Powerbeats3 标称的音乐播放续航时间 12 小时相比增加了 3 小时。Powerbeats 4 耳机显然可以通过 Lightning 充电，这是 Powerbeats 系列首款可以使用这种方式充电的产品。预计这款耳机将在近期发布，可能会与 iOS 13.4 一同到来。