三摄+曲面屏+5G，vivo NEX 3s 正式发布

在 3 月 10 日举行的线上发布会上，vivo 正式推出了 NEX 3s，最高售价 5298 元。vivo NEX 3s 搭载一块 6.89 英寸的「无界瀑布屏」，在升降式前置摄像头的加持下其屏占比达到 99.6%，并且采用曲面设计，左右两侧弯折角度接近 90°，屏幕采用 E3 Super AMOLED，支持 100% P3 广色域和 sRGB，同时获得了 HDR 10+ 认证。配置方面，vivo NEX 3s 搭载高通骁龙 865 芯片及 X55 5G 基带，支持 SA、NSA 以及 5G 六频段；运存则采用了如今的旗舰配置，UFS 3.1+LPDDR5，最高可选 12GB RAM+256GB ROM。相机方面，vivo NEX 3s 采用三摄系统，主摄为 6400 万像素广角镜头，副摄为支持 120° 超广角和 2.5cm 超级微距的超广角镜头以及支持 2 倍光学变焦和最高 20 倍数码变焦的长焦镜头。其他方面，vivo NEX 3s 内置 4000 毫安电池，支持 44W 超级闪充和 Wi-Fi 6 等功能。vivo NEX 3s 可选的颜色有三款，分别为琥珀醇、液态天河、深空流光，8GB+256GB 版本售价 4998 元，12GB+256GB 版本售价 5298 元。