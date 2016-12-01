三摄+曲面屏+5G，vivo NEX 3s 正式发布

MarcusKei 发表于: 03-10 16:34:32
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最高售价 5298 元。
在 3 月 10 日举行的线上发布会上，vivo 正式推出了 NEX 3s，最高售价 5298 元。

vivo NEX 3s 搭载一块 6.89 英寸的「无界瀑布屏」，在升降式前置摄像头的加持下其屏占比达到 99.6%，并且采用曲面设计，左右两侧弯折角度接近 90°，屏幕采用 E3 Super AMOLED，支持 100% P3 广色域和 sRGB，同时获得了 HDR 10+ 认证。
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配置方面，vivo NEX 3s 搭载高通骁龙 865 芯片及 X55 5G 基带，支持 SA、NSA 以及 5G 六频段；运存则采用了如今的旗舰配置，UFS 3.1+LPDDR5，最高可选 12GB RAM+256GB ROM。
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相机方面，vivo NEX 3s 采用三摄系统，主摄为 6400 万像素广角镜头，副摄为支持 120° 超广角和 2.5cm 超级微距的超广角镜头以及支持 2 倍光学变焦和最高 20 倍数码变焦的长焦镜头。
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其他方面，vivo NEX 3s 内置 4000 毫安电池，支持 44W 超级闪充和 Wi-Fi 6 等功能。

vivo NEX 3s 可选的颜色有三款，分别为琥珀醇、液态天河、深空流光，8GB+256GB 版本售价 4998 元，12GB+256GB 版本售价 5298 元。
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甘之如饴哦
沙发

都说，有一副好看的皮囊，紧接着才想着去了解他有趣的灵魂，可是你这皮囊，太千篇一律啦😂灵魂有没有趣，我不想了解

5小时前
来自 iPhone XS
ZHU爺
板凳

一点都不香 甚至有点臭 非得选 我选OPPO或者小米 但是我更会选11

5小时前
来自 iPhone 6S
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cybersun
地板
比FIND X2厚道点，不过也是太贵了，为什么现在国产旗舰非得憋到5000以上，是为了给苹果让路吗？
5小时前
来自 威锋网页版
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甘之如饴哦
4 楼
引用 @cybersun 的回复
比FIND X2厚道点，不过也是太贵了，为什么现在国产旗舰非得憋到5000以上，是为了给苹果让路吗？

apple教育市场教育的好呀😂

5小时前
来自 iPhone XS
ailongweifeng
5 楼
20年，所有国产高端旗舰正面一个样。
5小时前
来自 威锋网页版
kswin
6 楼
国产品牌现在敢这样割韭菜，是因为很多人被洗脑了
5小时前
来自 威锋网页版
薛之谦1
7 楼

UFS3.0好评

5小时前
来自 iPhone XR
小小小小龙龙龙
8 楼
引用 @甘之如饴哦 的回复

apple教育市场教育的好呀😂

跟apple有什么关系 你看看华为干的事情

4小时前
来自 iPhone 11
甘之如饴哦
9 楼
引用 @小小小小龙龙龙 的回复

跟apple有什么关系 你看看华为干的事情

不，我不想看他😂

4小时前
来自 iPhone XS
hyc20161201
10 楼
国产手机每发布就爱吹高通处理器，标一下不就行了，好像人不懂一样。
4小时前
来自 威锋网页版
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