还未发布的 iOS 14 曝光了这些苹果新品

Apple Watch

头戴式耳机

带触控板的键盘式智能双面夹

随着新冠肺炎疫情的全球流行，苹果很有可能取消今年 WWDC 的线下发布会，转向线上来确保新系统的如期发布，诸如 iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7 等全新系统也大概率在六月份左右释出开发者测试版。但在正式发布之前，据传 iOS 14 的早期开发版本已经被泄露，而随着新系统中的代码片段和素材被挖出，藏在其中的关于苹果新品或者新功能的细节也越来越清晰。最初的奢侈定位被证实失败之后，Apple Watch 近两年开始转舵健康监测的方向，并取得了不错的市场反响。Apple Watch Series 4 首次将心电图功能（ECG）带到了消费级智能手表上，只需将手指放在数码表冠上，便能在心脏和双臂之间形成一个闭合电路，从而捕捉到胸部的电脉冲。虽然这一功能暂时还无法在中国地区使用，但它的出现却为消费级智能手表的健康监测功能指明了发展方向。而在今年的 Apple Watch Series 6 和 watchOS 7 当中，苹果有望继续推进 Apple Watch 的健康监测功能，推出「血氧监测」「升级版 ECG」「睡眠监测」等功能。在遭到泄露的 iOS 14 早期版本的代码中，外媒从中发现了「血氧监测」和「升级版 ECG」功能的相关信息，当 Apple Watch 检测到佩戴者的血氧水平低于特定阈值时将发出警告提醒，类似于当前的心率通知。而检测的硬件目前还不得而知，猜测可能依旧通过光学心率传感器来实现。事实上，Apple Watch 上用来测量心率所使用的「光体积描记法」（PPG）在医学上被认为是用于无创测量血氧饱和度的方式之一。甚至在 2015 年发布的初代 Apple Watch 上，其搭载的心率传感器就已经被拆解机构 iFixt 发现具备血氧监测的功能，而随着 Apple Watch Series 4 开始所搭载的光学心率传感器变得更加完整之后（红色 LED + 绿色 LED + 红外线），相信 Apple Watch 的「血氧监测」功能已经万事俱备只欠东风了。此外，ECG 功能也将在 Apple Watch Series 6 或者 watchOS 7 中被改进，目前 Apple Watch Series 4 和 Apple Watch Series 5 的用户在部分情况下使用 ECG 功能时会出现某些功能缺陷。去年九月份 Apple Watch Series 5 发布前夕就已经传出了「睡眠监测」将是众多新功能之一，但不知出于何种原因，苹果并没有推出这一功能。据称「睡眠监测」功能在苹果内部的代号为「Burrito」，将通过 Apple Wacth 内置的传感器来检测用户的各项生物体征，从而实现跟踪睡眠质量的效果。但对于那些习惯在睡觉期间摘下 Apple Watch 进行充电的用户来说，睡眠监测功能可能在苹果推出续航更佳的新 Apple Watch 之前都不会是他们的首选。除此之外，iOS 14 的代码还揭露 watchOS 7 将迎来「新表盘」和新的「儿童模式」。在 2018 年的 Apple Watch Series 4 上，苹果为其带来了「图文」和「图文模块」两种新表盘，将最多八种小部件摆放在表盘上来提高空间利用率。而 watchOS 7 或新 Apple Watch 或将搭载名为「Infograph Pro」新图文表盘，其最大的亮点是引入「测速仪」的新部件，这种被频繁用于机械表上的功能，通过标示在表圈外围逐渐变小的数字刻度（如 300、275、250、225 等）来测量在特定距离内的行进速度，还能被用于计算工作量和推算完成时间。「儿童模式」则允许父母通过 iPhone 管理子女的 Apple Watch，例如设备使用时间控制、管理受信任联系人等。单台 iPhone 可与多款 Apple Watch 配对，但一次只允许使用一部 Apple Watch。此外，watchOS 7 中或许还会开放「照片表盘」的照片使用来源，允许将「共享相册」作为壁纸来源。并且「睡眠模式」和「噪音检测」的也将加入到控制中心当中。2014 年苹果收购了 Beats，从而弥补了产品线中缺少头戴式耳机的空档。但随着近几年来 AirPods 的成功，关于苹果头戴式耳机的传闻也频繁传出。彭博社去年就曾经报道过苹果计划推出一款头戴式耳机。而产业分析师郭明錤在此前的预测报告中也表达了同样的观点，将其描述为「品牌化的高端头戴式耳机，将采用全新设计来丰富其不断扩大的音频配件产品线。」在 iOS 14 的早期开发版本中，这款头戴式耳机的图标遭到曝光，这些图标在 iOS 14 中被用于负一屏电池小部件上来显示该耳机的电量信息。值得一提的是，去年在正式发布之前传出的 AirPods Pro 图标也被证实就是电池小部件上的素材。Beats 在 2019 年推出的 Solo Pro 头戴式耳机具有很多新功能，其中无电源键配合上折叠开关的设计就十分有苹果设计感的味道，至于这款可能会被归类到 AirPods 类别下的苹果头戴式耳机到底将具备什么功能，可能还需要等到正式发布才能揭晓。iPadOS 13.4 目前处于测试状态，预计将于月底推出正式版，其中包含了全新的键盘快捷按键功能，允许使用者通过键盘实现对不同元素的选择，而不再是完成简单的全局快捷设置，例如在相册中打开一张照片时通过键盘快捷键实现快速删除或者打开编辑页面等。而苹果显然可能还不满足于此，在 iOS 14 中出现的代码暗示了鼠标特性将成为新的兼容性功能，去年的 iPadOS 13 是苹果首次将支持鼠标加入到系统特性中，但被放在了「辅助功能」中的做法使得这项功能并不为人所知。为了最大程度优化鼠标在触屏设备上的体验，据称 iOS 14/iPadOS 14 在连接了鼠标设备的状态下，当鼠标一段时间不移动之后，屏幕上的光标会自动隐藏。而且类似于 Mac 上的手势也将被添加到 iOS 14/iPadOS 14 当中。此外，两款新的键盘式智能双面夹也在新系统的代码中被证实存在，这或许将是带有触控板的版本，适用于 11 英寸和 12.9 英寸的新 iPad Pro。