苹果：出现新冠症状的员工可无限期休假

乔纳森森森 发表于: 03-10 12:47:39
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当前制定的政策也有可能每天或根据具体情况进行更改。
除了本周让其许多员工在家办公外，苹果还采取了进一步的措施以确保其零售店员的健康。 据外媒9 to5Mac 了解到，如果苹果的小时工（包括零售店员）出现新冠症状的话，他们将获得无限期的病假休假。
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这段时间，苹果零售店员无需提交医生记录。这意味着如果他们遇到新冠症状，他们可以更好地管理自己的时间，而不必担心病假耗尽或需向管理人员报备。

截至目前，在冠状病毒爆发期间，大部分苹果零售商店一直保持营业状态。但是，苹果正在实施人群控制措施以降低密度，例如限制天才吧 的数量，并取消了店内许多 Today at Apple 的活动。

上周末，蒂姆·库克向苹果员工发送了一份有关冠状病毒爆发的备忘录。库克告诉公司在加利福尼亚、西雅图、韩国、日本、意大利、德国、法国、瑞士和英国的苹果办公室的员工，如果他们的“工作允许”，可以在家工作。冠状病毒的情况正在迅速发展，苹果很可能最终会关闭零售店或大大减少工作时间。当前制定的政策也有可能每天或根据具体情况进行更改。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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mrmoney
沙发

沙发

2小时前
来自 iPhone X
190770077
板凳
这不是炒油鱼的味道吗🤣
2小时前
来自 威锋网页版
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薛之谦1
地板

😂

1小时前
来自 iPhone XR
dbngfdvv
4 楼
引用 @190770077 的回复
这不是炒油鱼的味道吗🤣

人家工资照拿

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
chAn_9102
5 楼

大企业就是好，人文关怀都很到位，不像我们不管什么假都要3层头头签字

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
ZHU爺
6 楼

市值数一数二不是没有原因的

1小时前
来自 iPhone 6S
天天飞果
7 楼
引用 @190770077 的回复
这不是炒油鱼的味道吗🤣

病假是有工资的哦

1小时前
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sam1990
8 楼

251有得比吗

25分钟前
来自 iPhone 11