watchOS 7超多功能：分享表盘/睡眠追踪/父母控制

除了血氧监测之外，新版 Apple Watch 又或者是 watchOS 7 将会带来更多新功能。据 9to5Mac 在 iOS 14 的代码中进一步发现，包括新的表盘，睡眠跟踪以及正在开发的父母控制功能，这些手表的新功能都将在今年秋天推出。我们接下来看看具体都有哪些更新：新的 watchOS 必定带来新的表盘，watchOS 7 至少带来 3 个新表盘。苹果正在开发一项新功能，以在用户之间共享表盘，而且每个表盘都被视为一个唯一的文件。基于 iOS 14 代码的早期版本，用户将能够使用 iOS 上的“Watch”应用中的共享来与其他人共享特定的表盘配置。尚不清楚是否可以在手表之间直接共享表盘。苹果的专业模块化表盘将增加视距仪功能。视距仪可用于根据时间计算速度。Apple Watch 可让用户使用 iPhone 或 Apple Watch 上“照片”应用程序中的图像创建个性化的数字表盘。 目前，照片表盘支持两种来源：单张照片相册中的照片组每次通过点击，点击或腕部抬起激活表盘时，基于相册的表盘都会循环显示一系列图像。基于泄漏的 iOS 14 代码（共享相册），watchOS 7 中将提供第三种照片来源。如果开发中的这些功能能够最终实现，watchOS 7 对于父母来说将是一个巨大的更新。苹果似乎正在开发使用父母的 iPhone 为孩子设置和管理 Apple Watch 的功能。单个 iPhone 已经可以激活并与多个 Apple Watch 配对，但是一次只能使用一个手表，并且每个手表都与 iPhone 绑定到同一帐户。Apple Watch 家长控制功能在 iOS 14 和 watchOS 7 中更进一步，一项名为“上课时间”的新功能使家长可以管理在某些时间（例如上课时间）可以使用哪些应用程序和复杂功能。最后，2020 年似乎是 Apple Watch 内置睡眠追踪功能的一年。