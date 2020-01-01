iOS 14代码：新系统将支持更加复杂的鼠标功能

今年已经到 3 月份了，但是我们对于 iOS 14 的了解依然少之又少，难得的是今天终于看到了一些关于 iOS 新一代系统的爆料。在 iOS 14 中，苹果似乎增强了对鼠标光标的支持。苹果去年在 iOS 13/iPadOS 上引入了鼠标支持，但该功能当时可用性并不高。它在“辅助功能”设置中可用，虽然运行良好，但可能不如某些 iPad（尤其是 iPad Pro）用户所希望的那样好。好消息是，随着今年晚些时候 iOS 14/iPadOS 14 的到来，苹果似乎正在改善该功能的可用性。据外媒 9to5Mac 从 iOS 14 代码中发现，苹果的移动操作系统中开始加入了更复杂的鼠标光标支持，在Mac上看到的许多预期的功能都带到了 iOS。其中一个特性是指针在不触摸连接的鼠标或触控板几秒钟后会自动消失，这是对iPad触摸优先体验的一种让步。当用户尝试再次移动光标时，它将重新出现。另外光标会出现变化，比如当光标移动至超链接上时，会变成小手。而在 iPadOS 14 中，也是一样的。