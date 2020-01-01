iOS 14代码：新系统将支持更加复杂的鼠标功能

乔纳森森森 发表于: 03-10 11:43:06
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终于看到一些关于新系统的爆料了，喜闻乐见。
今年已经到 3 月份了，但是我们对于 iOS 14 的了解依然少之又少，难得的是今天终于看到了一些关于 iOS 新一代系统的爆料。在 iOS 14 中，苹果似乎增强了对鼠标光标的支持。
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苹果去年在 iOS 13/iPadOS 上引入了鼠标支持，但该功能当时可用性并不高。它在“辅助功能”设置中可用，虽然运行良好，但可能不如某些 iPad（尤其是 iPad Pro）用户所希望的那样好。好消息是，随着今年晚些时候 iOS 14/iPadOS 14 的到来，苹果似乎正在改善该功能的可用性。

据外媒 9to5Mac 从 iOS 14 代码中发现，苹果的移动操作系统中开始加入了更复杂的鼠标光标支持，在Mac上看到的许多预期的功能都带到了 iOS。

其中一个特性是指针在不触摸连接的鼠标或触控板几秒钟后会自动消失，这是对iPad触摸优先体验的一种让步。当用户尝试再次移动光标时，它将重新出现。另外光标会出现变化，比如当光标移动至超链接上时，会变成小手。而在 iPadOS 14 中，也是一样的。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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人的记忆
沙发

安卓早可以OTG连接鼠标用了，脑残粉日常YY系才有？

4小时前
来自 iPhone 7 Plus
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heheBear
板凳

最近好几个iOS 14 代码的爆料，这么早就泄漏源码了吗？

4小时前
来自 iPhone XR
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lollipop_
地板
引用 @heheBear 的回复

最近好几个iOS 14 代码的爆料，这么早就泄漏源码了吗？

不早了，6月初WWDC就会发布了iOS14预览版了
4小时前
来自 威锋网页版
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Cowbane
4 楼
引用 @人的记忆 的回复

安卓早可以OTG连接鼠标用了，脑残粉日常YY系才有？

我又不买安卓平板它就是八百年前就有也跟我没关系不是吗？
3小时前
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甘之如饴哦
5 楼

看来这是剑指ipad呀，指望ipad提供生产力，算了算了，加油吧😂

3小时前
来自 iPhone XS
二两a肉肉
6 楼

增加触控板就行了 毕竟有mac

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
_foam
7 楼

平板配只笔还行，又是鼠标键盘的还不如直接买台mac可能还要便宜些

3小时前
来自 iPhone X
我为锐雯上王者
8 楼
引用 @lollipop_ 的回复
不早了，6月初WWDC就会发布了iOS14预览版了
今年六月怕是什么都没有
2小时前
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jveryl
9 楼
arm架构的平板mac快来了,coder可以每天带个平板去撸代码了
2小时前
来自 威锋网页版
司麦夫
10 楼

右键右键右键！

1小时前
来自 iPhone XS Max