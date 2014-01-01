特殊时期：苹果终于说消毒湿巾可以清洁设备

苹果多年来在清洁其产品方面有着严格的标准，不过现在似乎你已经可以使用消毒湿巾来清洁你的苹果设备了。苹果在最新的产品说明上表示，越来越多的人希望自己的手和手机不受细菌感染，特别是在新冠病毒全球蔓延之际。苹果表示：“可以使用 70%的异丙醇或高乐士（Clorox）消毒湿巾来轻轻擦拭你的苹果产品的坚硬、无孔的表面，如显示器、键盘或其他外部表面等。”“但不要使用漂白剂。避免在任何开口处受潮，也不要将苹果产品浸入任何清洁剂中。不要在织物或皮革表面使用。”此前苹果曾建议不要在其产品上使用不明材料的清洁用品，因为这有可能破坏产品上防止指纹的特殊涂层（例如疏油层），特别是 Mac 这种涂层容易脱落的产品。来自《华尔街日报》的报告称有人已经尝试过在 iPhone 8 上使用消毒湿巾进行擦拭，一周下来大约擦拭了 1000 次，iPhone 8 的疏油层依然完好无缺。