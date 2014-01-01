特殊时期：苹果终于说消毒湿巾可以清洁设备

乔纳森森森 发表于: 03-10 09:52:31
来自 威锋网页版
3701
14
只看作者
在此之前，苹果并不建议你这样做。
苹果多年来在清洁其产品方面有着严格的标准，不过现在似乎你已经可以使用消毒湿巾来清洁你的苹果设备了。
image
苹果在最新的产品说明上表示，越来越多的人希望自己的手和手机不受细菌感染，特别是在新冠病毒全球蔓延之际。

苹果表示：“可以使用 70%的异丙醇或高乐士（Clorox）消毒湿巾来轻轻擦拭你的苹果产品的坚硬、无孔的表面，如显示器、键盘或其他外部表面等。”“但不要使用漂白剂。避免在任何开口处受潮，也不要将苹果产品浸入任何清洁剂中。不要在织物或皮革表面使用。”

此前苹果曾建议不要在其产品上使用不明材料的清洁用品，因为这有可能破坏产品上防止指纹的特殊涂层（例如疏油层），特别是 Mac 这种涂层容易脱落的产品。来自《华尔街日报》的报告称有人已经尝试过在 iPhone 8 上使用消毒湿巾进行擦拭，一周下来大约擦拭了 1000 次，iPhone 8 的疏油层依然完好无缺。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(14)
只看作者
正序查看 倒序查看
甘之如饴哦
沙发

先明后不争😂

5小时前
来自 iPhone XS
薛之谦1
板凳

😂

5小时前
来自 iPhone XR
金pin果
地板

擦个设备还那么多要求 我一直都用纸擦的

5小时前
来自 iPhone XR
陆海空大元帅
4 楼
来自《华尔街日报》的报告称有人已经尝试过在 iPhone 8 上使用消毒湿巾进行擦拭，一周下来大约擦拭了 1000 次，iPhone 8 的疏油层依然完好无缺。
4小时前
来自 威锋网页版
琴伤2014
5 楼

杭州西湖店一次性酒精棉消毒

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
lqihggwis
6 楼
我差点就烧香供起来了
4小时前
来自 威锋网页版
jerrtime
7 楼
擦个鸡毛，我一直都是用水洗的
4小时前
来自 威锋网页版
bySpeedMAX
8 楼

昨晚手机太油，直接拿洗手液洗

4小时前
来自 iPhone 8
以猴为本
9 楼

我反正一直用酒精布在擦，疏油层没了就没了

4小时前
来自 iPhone XR
Panda_dayo
10 楼

戴套贴膜的…没影响…

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
首页 12 尾页 / 2 页