早高FENG：安卓贬值速度是iPhone两倍/CES Asia宣布延期

▎安卓手机贬值速度是 iPhone 两倍

▎星巴克测试新型咖啡杯

▎《百战天虫》新作开发中

▎CES Asia 2020 延期

我们都知道 iPhone 相比安卓手机的其中一个“优势”就是保值，那么这种优势到底有多大呢？BankMyCell 的一份报告追踪了截至 2019 年 12 月的四年内 iPhone 和安卓手机以旧换新的价值，该数据集中的平均值表明，一部安卓旗舰手机的平均贬值速度是 iPhone 的两倍。不过 iPhone 也不要得意，以旧换新的价值较上年同期相比较会损失 23.35％至 33.09％的价值。星巴克目前正在部分店面测试其新型咖啡杯，这种咖啡杯带有生物降解衬垫，外形与当前杯子无任何明显的差异，这种杯子具有可回收利用和可堆肥的特点。既然是测试，那么星巴克也将寻求咖啡师和顾客的反馈，以了解新杯子是否真正防泄漏和能使饮料保持高温。据悉，这也是星巴克可持续发展计划的其中一个举措。不知道你有没有玩过这款卡通、可爱、休闲、动作、战略为主要特征的游戏-《百战天虫》，近日其团队 Team17 宣布他们正在开发《百战天虫》的全新作，这款新《百战天虫》游戏将被命名为《百战天虫 2020》，该团队目前没有提供进一步的细节，也不知道是延续 2D 的经典玩法，还是会推出一款全新制作的 3D 作品。由于新冠疫情影响，原定于 6 月 10 到 12 日在上海举办的 CES Asia（亚洲消费电子展）将延期举办。考虑到各个单位对于当前情况的不安和担忧，官方作出了将大会延期的决定。对于已签订参展合同的参展商，官方表示将全额退还已缴纳的展位费用。CES Asia 去年展示的产品品类超过二十余种，涵盖了 5G、人工智能、AR/VR 以及汽车技术等多个方面。