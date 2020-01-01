2 月份 iPhone 在国内销量或不足五十万台
MarcusKei 发表于: 03-10 09:06:54
来自 威锋网页版
1897
24
只看作者
大致占国内智能手机的 7% 左右。
受疫情影响，预计今年第一季度国内手机行业将经历巨大的需求萎缩。
中国信通院近日发布了国内手机市场研究报告，数据显示二月份国内智能手机出货量为 634.1 万部，同比下降 54.7%，而其中 Android 手机在智能手机中占比 92.2%，约为 585 万部。
虽然报告中没有指出 iPhone 的销量，但根据 Android 和 iOS 在国内的占比来看，抛去 Android 手机约 92.2% 的占比，iPhone 二月份的销量在大致占国内智能手机的 7% 左右，也就是说二月份 iPhone 的国内销量或仅为 49 万部，远低于今年一月份和去年同期的 230 万部和 127 万部。
此前苹果已经预料到这个情况，提前宣布了基于 2020Q2 财季的营收目标或达不到预期的消息，其中疫情期间中国用户对苹果产品需求的降低就是因素之一。
此前，苹果在 1 月底发布的 2020Q2 财季预期报告显示，预计该公司第二财季营收将达到 630 亿美元至 670 亿美元，略大于通常的表现水平，如今随着苹果发布了提前预警，届时这些数据看来将受到一定的影响，苹果 2020Q2 财季财报将于 4 月 30 发布。
中国信通院近日发布了国内手机市场研究报告，数据显示二月份国内智能手机出货量为 634.1 万部，同比下降 54.7%，而其中 Android 手机在智能手机中占比 92.2%，约为 585 万部。
虽然报告中没有指出 iPhone 的销量，但根据 Android 和 iOS 在国内的占比来看，抛去 Android 手机约 92.2% 的占比，iPhone 二月份的销量在大致占国内智能手机的 7% 左右，也就是说二月份 iPhone 的国内销量或仅为 49 万部，远低于今年一月份和去年同期的 230 万部和 127 万部。
此前苹果已经预料到这个情况，提前宣布了基于 2020Q2 财季的营收目标或达不到预期的消息，其中疫情期间中国用户对苹果产品需求的降低就是因素之一。
此前，苹果在 1 月底发布的 2020Q2 财季预期报告显示，预计该公司第二财季营收将达到 630 亿美元至 670 亿美元，略大于通常的表现水平，如今随着苹果发布了提前预警，届时这些数据看来将受到一定的影响，苹果 2020Q2 财季财报将于 4 月 30 发布。
/ 3 页