2 月份 iPhone 在国内销量或不足五十万台

MarcusKei 发表于: 03-10 09:06:54
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大致占国内智能手机的 7% 左右。
受疫情影响，预计今年第一季度国内手机行业将经历巨大的需求萎缩。

中国信通院近日发布了国内手机市场研究报告，数据显示二月份国内智能手机出货量为 634.1 万部，同比下降 54.7%，而其中 Android 手机在智能手机中占比 92.2%，约为 585 万部。

虽然报告中没有指出 iPhone 的销量，但根据 Android 和 iOS 在国内的占比来看，抛去 Android 手机约 92.2% 的占比，iPhone 二月份的销量在大致占国内智能手机的 7% 左右，也就是说二月份 iPhone 的国内销量或仅为 49 万部，远低于今年一月份和去年同期的 230 万部和 127 万部。
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此前苹果已经预料到这个情况，提前宣布了基于 2020Q2 财季的营收目标或达不到预期的消息，其中疫情期间中国用户对苹果产品需求的降低就是因素之一。

此前，苹果在 1 月底发布的 2020Q2 财季预期报告显示，预计该公司第二财季营收将达到 630 亿美元至 670 亿美元，略大于通常的表现水平，如今随着苹果发布了提前预警，届时这些数据看来将受到一定的影响，苹果 2020Q2 财季财报将于 4 月 30 发布。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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小小小小龙龙龙
沙发

这个在微博居然靠前的热搜

在微博 苹果天天破产 🐮

6小时前
来自 iPhone 11
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甘之如饴哦
板凳

万亿市值哪能说死就死呀

6小时前
来自 iPhone XS
爱啃苹果的阿吉
地板

ipad 卖的很好

6小时前
来自 iPhone 7
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约书亚x
4 楼

快倒闭了

6小时前
来自 iPhone XS Max
雷尔
5 楼

感觉不仅一季度消费要萎缩，全年都要萎缩了...大家隔离在家至少少赚了一部iPhone 11 Pro Max...

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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DDDengKF
6 楼

国产品牌华为小米ov又卖了多少？

6小时前
来自 iPhone X
ZHU爺
7 楼

一个11 4599真香的时候该买的已经买过了 二月也没特别大的优惠活动 去年同期我记得苹果官方天猫店都发放大额的优惠券吧？二来今年疫情影响 为苹果担心的人可真不少 但是日常倒闭还过的比谁都好

6小时前
来自 iPhone 6S
lu357354258
8 楼

iPad远超预期吗😄

6小时前
来自 iPhone 11 Pro
kandyzdj
9 楼

苹果想追回来也可以，外形改变下！配置搞一搞，每一年要改变大点就能追上了

5小时前
来自 iPhone 6S Plus
茶叶末雪茄迷
10 楼

2月份，你让他公布别的品牌销量，都不如苹果吧，2月份，全中国都在隔离，

5小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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