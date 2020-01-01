门铃厂商Ring将推新品：动作触发之前就录视频

Ring 是一家智能门铃初创公司，是市面上最受欢迎的智能门铃厂牌之一，虽然近期陷入了一些安全和隐私争议，但该公司依然有着一批稳定的用户。近日据外媒报道，该公司正在准备推出一款终端产品-Ring Video Doorbell 3。和 iPhone 类似，这款产品也提供了标准版和 Plus 版本。来自零售商的泄露指出，Ring Video Doorbell 3 较上一代有了不错的改进，现已支持 2.4 / 5GHz Wi-Fi 频段，但近距运动感知范围仅有 5 ~ 15 英尺（约 1.5 ~ 4.6 米）远。Ring Video Doorbell 3 Plus 相比标准版加入了“Pre-Roll”功能，它支持在有动作触发通知之前，会录制一段 4 秒左右的黑白视频。由于这款门铃采用电池供电，所以无法支持全天候的视频录制。据悉，这款门铃的标准版定价为 199 美元，Plus 版定价 299 美元。