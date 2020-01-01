庆祝马里奥日：美服eshop开启相关游戏优惠

明天是 3 月 10 日，是任天堂水管工人马里奥的日子。因为 3 月 10 日的英文简写为“Mar10”，这和马里奥的名字“Mario”相似，因而每年的 3 月 10 日就成为了“马里奥日”。和往年类似，任天堂为了庆祝这个几乎全世界都认识的卡通形象的纪念日，于任天堂商店开启了马里奥相关游戏的促销。任天堂美服 eShop 官宣正式开启《马里奥》系列折扣周，持续至 3 月 14 日。参与活动的一共有 4 款马里奥相关的游戏，分别是《超级马里奥派对》、《超级马里奥制造 2》、《耀西的手工世界》和《马里奥和索尼克东京奥运会》。这四款游戏原价 59.99 美元，如今均打 67 折，折后 39.99 美元。除此之外美服 My Nintendo 也开启了白金点数兑好礼，450 白金点数就可兑换一个 20%优惠券，100 白金点数可以兑换 7 天的 Nintendo Switch Online 会员体验资格，50 白金点数可以换取官方多比例壁纸。