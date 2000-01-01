微软“Xbox Series S”性能细节：16G运行内存

此前曾有消息称微软将会推出一款次旗舰的新游戏主机，内部代号为“Lockhart”，这款主机很可能会被命名为“Xbox Series S”。今天外媒又曝光了更多关于这款主机的性能，报道中提到，这款主机将采用 Zen+Navi 架构，GPU 浮点性能 4TFLOPS。虽然这个数字比 Xbox One X 低，但得益于 RDNA 架构，实际游戏性能却在 Xbox One 之上。这款主机的无光驱版本价格大约在 300 美元左右（约合 2000 元），去年曝光的那颗 4GHz 的锐龙 APU 或用在这款主机上，配备 16GB RAM，其中 12GB 分配给显卡，4GB 分配给 OS 系统层面。如果这款主机存在的话，届时微软将实行“双机”战术。Xbox Series X 负责高端用户，而“Xbox Series S”则负责入门用户，相信此举也是为了能够扩大其市场份额，更好地和“大法”进行竞争。