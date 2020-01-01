等了又等：微信终于宣布下个版本上线暗黑模式

iOS 13 带来的一个最明显的更新就是应用终于支持了夜间模式（暗黑模式），这也是 iOS 用户期待了几代的功能。不过一开始只有苹果自家原生应用支持这一模式，想要手机里的大部分应用都支持这一功能，还需要第三方开发者努力才行。国民级通讯应用微信一直都没有适配这一功能，虽然一直有消息说微信会在日后的版本中进行更新适配，但用户一直没有收到最官方的反馈。今天晚上，为了优化用户体验，微信与苹果达成合作，共同探索微信在 iOS 系统的暗黑模式体验，目前该功能已完成开发，将有望在下一个新版本中上线，敬请期待。此条消息一公布便引发了网友的热烈讨论，有网友认为是苹果最近更新了应用的上架规则，上架的新版应用必须使用 iOS 13 的 SDK（软件开发包），所以给予了微信一定的更新压力。对于这个事件，吃瓜群众都是怎么看的呢？