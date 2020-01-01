等了又等：微信终于宣布下个版本上线暗黑模式

乔纳森森森 发表于: 03-09 19:20:52
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这个功能，应该可以说是用户十分期待的了。
iOS 13 带来的一个最明显的更新就是应用终于支持了夜间模式（暗黑模式），这也是 iOS 用户期待了几代的功能。不过一开始只有苹果自家原生应用支持这一模式，想要手机里的大部分应用都支持这一功能，还需要第三方开发者努力才行。
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国民级通讯应用微信一直都没有适配这一功能，虽然一直有消息说微信会在日后的版本中进行更新适配，但用户一直没有收到最官方的反馈。

今天晚上，腾讯微信团队官方微博宣布：

为了优化用户体验，微信与苹果达成合作，共同探索微信在 iOS 系统的暗黑模式体验，目前该功能已完成开发，将有望在下一个新版本中上线，敬请期待。 

此条消息一公布便引发了网友的热烈讨论，有网友认为是苹果最近更新了应用的上架规则，上架的新版应用必须使用 iOS 13 的 SDK（软件开发包），所以给予了微信一定的更新压力。对于这个事件，吃瓜群众都是怎么看的呢？
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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190770077
沙发
摇一摇，摇到美女啦！
3小时前
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huanjianhen
板凳
微信财大气粗
3小时前
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ZHU爺
地板

活久见 造谣（一个情感博主蹭的一波热度不知咋地就上热搜了）推动行业进步🙈

3小时前
来自 iPhone 6S
小小小小龙龙龙
4 楼

看这个样子苹果态度很强硬啊 四月份下架没有适配暗黑模式的app不是假的诶

3小时前
来自 iPhone 11
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九尾狐的yi巴
5 楼
别的APP也没见跟苹果达成深度合作也出来了暗黑模式，咋就你微信非得跟苹果合作了才能出？？还有上次的表情评论，也没有信了，去年还流传微信在测试版本支持一年换一次微信ID呢。
3小时前
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微信8h8jcqk
6 楼
四月份不适配，分分钟给你下架
3小时前
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魏布斯_
7 楼

苹果惹得起嘛 扛把子 全世界有多少人用的是苹果 微信惹不起的

3小时前
来自 iPhone XS Max
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王之归来
8 楼
引用 @九尾狐的yi巴 的回复
别的APP也没见跟苹果达成深度合作也出来了暗黑模式，咋就你微信非得跟苹果合作了才能出？？还有上次的表情评论，也没有信了，去年还流传微信在测试版本支持一年换一次微信ID呢。
显得有逼格
3小时前
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凌黑黑
9 楼

各新闻平台各种把微信放火上烤，说什么微信不要怂，干嘛不去把支付宝 淘宝拿出来说事。就是让全民看微信和苹果互掐，微信适配了就可以各种骂微信不爱国，怂。

3小时前
来自 iPhone 7 Plus
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benm3
10 楼

暗黑一次没用过

3小时前
来自 iPhone XS
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