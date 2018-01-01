小米电视5的75英寸版本终于来了，7999起售
乔纳森森森 发表于: 03-09 17:59:47
来自 威锋网页版
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75英寸版本终于来了，量子点电视。
去年小米电视终于迎来了第五代的产品，并提供 55、65、75 英寸三款尺寸。不过当时只有 55 英寸和 65 英寸出货，75 英寸却一直没有下文。
今天小米终于在微博上宣布，75 英寸的两款电视终于到来了，两款电视将于 3 月 13 日 0 点首卖。这两款电视分别为小米电视 5 Pro 和小米电视 5，小米电视 5 Pro 75 英寸和小米电视 5 75 英寸，售价分别为 9999 元和 7999 元。
在屏幕方面，小米电视 5 Pro 搭载 4K 量子点电视屏幕，NTSC 色域高达 108%，支持 MEMC（运动预估及运动补偿）技术。此外，小米电视 5 搭载广色域电视屏幕，NTSC色域达到 85%。小米电视 5 Pro 搭载第九代画质引擎，处理量子点技术以外，拥有 20 余项画质增强技术，包括通过 HDR 10+认证。主要配置方面，小米电视与 Amlogic 联合定制的 T972 高性能芯片，这颗芯片采用电视行业唯一 12nm 制程工艺，性能相比前代提升 63%。配合 Pro 版 4GB+64GB 或标准版 3GB+32GB 大存储配置。
小米电视 5 系列全系搭载远场语音技术，无需遥控器即可唤醒小爱同学，完成查找内容、查询天气、控制 IoT 智能设备等操作。
今天小米终于在微博上宣布，75 英寸的两款电视终于到来了，两款电视将于 3 月 13 日 0 点首卖。这两款电视分别为小米电视 5 Pro 和小米电视 5，小米电视 5 Pro 75 英寸和小米电视 5 75 英寸，售价分别为 9999 元和 7999 元。
在屏幕方面，小米电视 5 Pro 搭载 4K 量子点电视屏幕，NTSC 色域高达 108%，支持 MEMC（运动预估及运动补偿）技术。此外，小米电视 5 搭载广色域电视屏幕，NTSC色域达到 85%。小米电视 5 Pro 搭载第九代画质引擎，处理量子点技术以外，拥有 20 余项画质增强技术，包括通过 HDR 10+认证。主要配置方面，小米电视与 Amlogic 联合定制的 T972 高性能芯片，这颗芯片采用电视行业唯一 12nm 制程工艺，性能相比前代提升 63%。配合 Pro 版 4GB+64GB 或标准版 3GB+32GB 大存储配置。
小米电视 5 系列全系搭载远场语音技术，无需遥控器即可唤醒小爱同学，完成查找内容、查询天气、控制 IoT 智能设备等操作。
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