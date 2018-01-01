小米电视5的75英寸版本终于来了，7999起售

乔纳森森森 发表于: 03-09 17:59:47
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75英寸版本终于来了，量子点电视。
去年小米电视终于迎来了第五代的产品，并提供 55、65、75 英寸三款尺寸。不过当时只有 55 英寸和 65 英寸出货，75 英寸却一直没有下文。
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今天小米终于在微博上宣布，75 英寸的两款电视终于到来了，两款电视将于 3 月 13 日 0 点首卖。这两款电视分别为小米电视 5 Pro 和小米电视 5，小米电视 5 Pro 75 英寸和小米电视 5 75 英寸，售价分别为 9999 元和 7999 元。

在屏幕方面，小米电视 5 Pro 搭载 4K 量子点电视屏幕，NTSC 色域高达 108%，支持 MEMC（运动预估及运动补偿）技术。此外，小米电视 5 搭载广色域电视屏幕，NTSC色域达到 85%。小米电视 5 Pro 搭载第九代画质引擎，处理量子点技术以外，拥有 20 余项画质增强技术，包括通过 HDR 10+认证。主要配置方面，小米电视与 Amlogic 联合定制的 T972 高性能芯片，这颗芯片采用电视行业唯一 12nm 制程工艺，性能相比前代提升 63%。配合 Pro 版 4GB+64GB 或标准版 3GB+32GB 大存储配置。

小米电视 5 系列全系搭载远场语音技术，无需遥控器即可唤醒小爱同学，完成查找内容、查询天气、控制 IoT 智能设备等操作。
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heheBear
沙发

不懂电视，真的性价比低吗？

59分钟前
来自 iPhone XR
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ZHU爺
板凳

希望吃一堑长一智 这次别再收智商税了吧 不过这价格 我老老实实买索尼🌚

30分钟前
来自 iPhone 6S
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甘之如饴哦
地板
就看了一张宣传图其他参数什么都没看，只想说，这几个核心卖点…算了要不你们锋友们也看看？小一万，请问算上小米品牌的附加值吗，搞笑的好伐😂
29分钟前
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笑笑侠
4 楼
引用 @ZHU爺 的回复

希望吃一堑长一智 这次别再收智商税了吧 不过这价格 我老老实实买索尼🌚

索尼75x9500g的价格买这两个还带拐弯。

26分钟前
来自 iPhone XS Max
Batman2018
5 楼
不知道卢总这次还拆不
26分钟前
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seanzh9
6 楼

手机都买卖5000了，这么大的电视还真不算贵

26分钟前
来自 iPhone XS Max
geniexxf
7 楼

我穷，等3xxx买

20分钟前
来自 iPhone SE
甘之如饴哦
8 楼
解读一下卖点啊，量子点屏幕（屏幕素质提高，发光点更多，就是更细腻，量子点这个词就是个迷惑大众的词汇） 运动补偿（相当于手机上的高帧率，暂停的时候也能准确还原，没拖影） 全面屏（哦，还是全面屏哦） 金属机身（不是塑料哦） 内存（网络电视但凡装点软件，这真不够用，本身软件在电视上占用体积就大） 支持远场语音（类似HomePod，麦克风多了） 画质增强技术（像素渲染） 跨屏互动（投屏，卡不卡，就这个运行内存，哎哟，用几个月，不卡才怪） patch wall系统（网络电视系统，只要充会员想看啥………有版权的才可以看哦） 4k搭配hdr10（你不说我都不知道，只知道手机支持4k，还有拍摄，电视也支持啦，发展太快了吧）
19分钟前
来自 威锋网页版
ay999
9 楼
国内这些智能电视系统做的花里胡哨的，我们只需要一个手机一样的界面，可以提供装APP就可以了，进系统可以直接选我需要的APP，不需要他们那种界面一堆没用的栏目，还有开机要看广告也无耻，我电视已经全价买断下来了，每次开机还要强制让人看广告
17分钟前
来自 威锋网页版
甘之如饴哦
10 楼
我家买了网络电视，都没兴趣，反而喜欢以前的，经常切换出去用机顶盒，看看科教频道，哈哈😄
16分钟前
来自 威锋网页版
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