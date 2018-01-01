小米电视5的75英寸版本终于来了，7999起售

解读一下卖点啊，量子点屏幕（屏幕素质提高，发光点更多，就是更细腻，量子点这个词就是个迷惑大众的词汇） 运动补偿（相当于手机上的高帧率，暂停的时候也能准确还原，没拖影） 全面屏（哦，还是全面屏哦） 金属机身（不是塑料哦） 内存（网络电视但凡装点软件，这真不够用，本身软件在电视上占用体积就大） 支持远场语音（类似HomePod，麦克风多了） 画质增强技术（像素渲染） 跨屏互动（投屏，卡不卡，就这个运行内存，哎哟，用几个月，不卡才怪） patch wall系统（网络电视系统，只要充会员想看啥………有版权的才可以看哦） 4k搭配hdr10（你不说我都不知道，只知道手机支持4k，还有拍摄，电视也支持啦，发展太快了吧）