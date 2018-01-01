摩托罗拉旗舰机型 Edge+ 曝光

MarcusKei 发表于: 03-09 15:48:57
来自 威锋网页版
1638
7
只看作者
高刷新率曲面屏和旗舰处理器。
自从 2018 年的 Moto Z3 之后，摩托罗拉先后推出了多款中低端机型，但真正意义上的旗舰手机却一直处于缺席状态。而这种情况可能在今年得到缓解，最近一款或被命名为 Edge+ 的摩托罗拉手机遭到曝光，从外观设计到内部配置都朝着旗舰品质看齐。

从曝光资料来看，Moto Edge Plus 或许将搭载一块分辨率为 FHD+ 的 6.7 英寸曲面屏幕，并且支持 90Hz 刷新率，同时屏幕左上角的打孔前置摄像头确保了整块屏幕的高屏占比。
image
image
至于内部配置，Moto Edge Plus 据称将搭载旗舰硬件，例如骁龙 865 芯片、最高 12GB RAM、5000 毫安大电池等。而且从渲染图来看，后置至少将搭载三枚摄像头，或为广角+超广角+长焦的组合。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(7)
只看作者
正序查看 倒序查看
同九年汝何秀
沙发

沙发

3小时前
来自 iPhone XS
mediter
板凳

和 Oppo 的旗舰机型新款很像啊

2小时前
来自 iPhone XS Max
甘之如饴哦
地板
对摩托信仰情怀还是有的，但是感觉还是在堆硬件，自主研发的东西少哟，长点心吧摩托，市场份额都这么少了
2小时前
来自 威锋网页版
好口耐
4 楼

垂死挣扎

2小时前
来自 iPhone XS Max
折画
5 楼

摩托罗拉以前和诺基亚都出过很多优秀的产品这是肯定的，只是被联想收购后就没兴趣了。就是这么简单

1小时前
来自 iPhone 8
毅心毅毅
6 楼

宁愿用刘海，也不买挖孔

46分钟前
来自 iPhone XR
詹黄氏海味补品
7 楼

摩托名存实亡，此摩托非彼摩托了。

3分钟前
来自 iPhone 7 Plus