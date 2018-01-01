摩托罗拉旗舰机型 Edge+ 曝光

自从 2018 年的 Moto Z3 之后，摩托罗拉先后推出了多款中低端机型，但真正意义上的旗舰手机却一直处于缺席状态。而这种情况可能在今年得到缓解，最近一款或被命名为 Edge+ 的摩托罗拉手机遭到曝光，从外观设计到内部配置都朝着旗舰品质看齐。从曝光资料来看，Moto Edge Plus 或许将搭载一块分辨率为 FHD+ 的 6.7 英寸曲面屏幕，并且支持 90Hz 刷新率，同时屏幕左上角的打孔前置摄像头确保了整块屏幕的高屏占比。至于内部配置，Moto Edge Plus 据称将搭载旗舰硬件，例如骁龙 865 芯片、最高 12GB RAM、5000 毫安大电池等。而且从渲染图来看，后置至少将搭载三枚摄像头，或为广角+超广角+长焦的组合。